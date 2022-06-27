موعد وصول مدرب الأهلي الجديد للقاهرة ..طالع التفاصيل

كشفت معلومات صحفية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن وصول المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لقيادة المهمة الفنية لعملاق القاهرة، ليحل محل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي أنهى عقده بالاتفاق المتبادل الماضي. الأربعاء. .

وأكد أن ريكاردو سواريس، مدرب جيل فيسنتي البرتغالي، سيعقد جلسة اليوم لإنهاء علاقته بالأخير، للوصول إلى القاهرة يوم الأربعاء، ثم متابعة المارد الأحمر في مباراة سموحة الإسكندرية بالدوري المصري الممتاز. .

تمكن ريكاردو سواريس من قيادة جيل فيسنتي للمركز الخامس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 51 نقطة خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراغا.

وفي سياق متصل، فاز فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل الأحمر وطاهر محمد طاهر الأهداف وحسام حسن.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، نظيره سموحة، الأربعاء المقبل، في إطار منافسات اليوم الثالث والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، الساعة التاسعة والنصف في القاهرة.