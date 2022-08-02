موعد يوم الشباب العالمي 2022 ، يعد الشباب هم الأفراد والركائز الاساسية والذي يستند عليهم في الأمة الاسلامية ، وهم العمود الفقري للأمة، وذلك مايدعي الكثير من الدول الى الحفاظ على الشباب وذلك لهدف النهضة والتنمية في الدولة التي تحتوي على فئة الشباب ، وقد عملت الأمم المتحدة على تخصيص يومًا خاصًا للشباب العالمي، وسنتعرف على يوم الشباب العالمي في التالي ، تابعوا معنا .

يوم الشباب العالمي

إنه أحد الأيام العالمية التي أشادت الجمعية العامة للأمم المتحدة بكونها ثابتة في تقويم الأيام الرسمية لجميع الدول، حيث يستخدم هذا اليوم لتعزيز وعي المجتمعات بالصعوبات والمشاكل التي تواجه الشباب في العالم. العالم، ويساهم أيضًا في تثقيف الشباب ومساعدتهم وتمكينهم من اتخاذ القرارات الصحيحة وإمكانية تنفيذها. على المستوى الفردي والمجتمعي، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا التي تهمهم ومحاولة حلها، تجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم لا يقتصر على الذكور فقط، بل يشمل الإناث أيضًا.

تاريخ اليوم العالمي للشباب 2022

وأوضحت جمعية الأمم المتحدة، أن يوم الشباب العالمي يوافق يوم الجمعة 12 أغسطس 2022، حيث يعتبر من أكثر الفعاليات شعبية، حيث يمثل هذا اليوم فرصة لتوعية العالم بالمشكلات والصعوبات والتحديات التي تواجه العالم. شباب. الأول هو اليوم العالمي للشباب منذ 12 أغسطس 2000، عندما بادرت الجمعية العامة للأمم المتحدة للتأثير على الشباب لغرس مفاهيم السلام والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.

أهداف يوم الشباب العالمي

في السطور التالية نذكر لكم أهم الرسائل التي سيتم العمل عليها خلال فعاليات يوم الشباب العالمي 2022

مشاركة الشباب في عمليات تنمية المجتمع.

الاهتمام بقضايا الشباب والاستماع إلى آرائهم المختلفة.

الشراكة في الأفكار والرؤى المستقبلية للشباب.

مساعدة الشباب في المشاركة السياسية في المجتمعات.

الاستماع إلى الشباب من خلال الجلسات والندوات الثقافية بمشاركة الشباب.

زيادة وعي الأمة بالتحديات والصعوبات التي تواجه مختلف الشباب في العالم.

شعار اليوم العالمي للشباب 2022

تم إطلاق شعار اليوم العالمي للشباب هذا العام تحت عنوان “مريم قامت وذهبت على عجل”. باللغة الإنجليزية، تم إطلاقه تحت عنوان “قامت ماري وذهبت على عجل”. تم إطلاق هذا الشعار بناءً على اختيار البابا فرانسيس من الكتاب المقدس. شخصية السيدة ماري تلهم الشباب، وتساعدهم في تحديات حياتهم من خلال كونها مبشرين شجعانًا، كما أنها تشبه الشعارات التي أطلقت في السنوات السابقة، والتي تساهم في إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي.

أفكار ليوم الشباب العالمي

فيما يلي مجموعة من الأفكار التي يمكن اتخاذها لتكريم ذكرى هذا اليوم وإحيائها بأكثر الطرق تميزًا، على النحو التالي

نشر الوعي باليوم العالمي للشباب وإثبات أهميته.

الاهتمام بتنوير عقول الشباب وتنمية ثقتهم بأنفسهم وتقدير مواهبهم.

تأكد من دعم رياضاتهم أو مسابقاتهم الفنية.

التبرع بالمال للمنظمات التي تقدم مشاريع للشباب.

المساهمة في إثارة القضايا المتعلقة بالشباب على منصات التواصل الاجتماعي.

إعداد ومناقشة قائمة بأهم القضايا الاجتماعية والتربوية والثقافية التي تواجه الشباب.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف موعد يوم الشباب العالمي 2022 ، و أهداف يوم الشباب العالمي ، و أفكار ليوم الشباب العالمي ، و شعار اليوم العالمي للشباب 2022 .