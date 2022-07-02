موعيد عمل الجوازات خلال إجازة عيد الأضحى

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن جميع إداراتها في مناطق المملكة تقدم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1444 هـ، وأن لديهم حالات طارئة، حيث تستقبل هذه الحالات وتنهيها خلال هذه الفترة.، للمواطنين أو المقيمين. ، مما يبرز ضرورة الحصول على موعد إلكتروني من خلال منصة أبشر.

استفد من خدمة الاتصال

وسلطت الجوازات الضوء على أهمية الاستفادة من خدمة “تواصل” التي تتيح للمستفيدين معالجة الملاحظات أثناء التقدم للحصول على خدمات جواز السفر الإلكتروني من خلال منصتي أبشر ومقيم.

تواريخ جواز السفر

حُدِّدت ساعات العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وفق الجدول التالي