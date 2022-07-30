«موقعة تكسير العظام».. مَوعِد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الدرع الإنجليزية والقنوات الناقلة

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي فِيْ إطار الاستعدادات لافتتاح الموسم الجديد فِيْ البطولات الأوروبية الكبرى، بما فِيْ ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز وبطولات الاتحاد الأوروبي التي تليها، مثل دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمرات الأوروبية، والأيام التي سبقت. بداية الموسم الجديد، ستستضيف ليلة السبت 30 يوليو 2022، ملعب كينج، قوة مدينة ليستر الإنجليزية، “معقل نادي ليستر سيتي”، مواجهة قاسية ونارية، فِيْ إنجليش كلاسيك، التقى فريقا مانشستر سيتي وليفربول فِيْ إطار درع اتحاد الكرة 2022.

فِيْ التغطية التالية نتناول جميع التفاصيل والأخبار والمشاهد بخصوص مَوعِد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي وقنوات البث وكذلك مسار ونتائج الفريقين للوصول إلى الدرع الإنجليزي الخيري 2022 وكذلك القائمة من الفائزين من الأندية التي توجت بكأس السوبر الإنجليزي قبل نسختها المائة، وكذلك تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

مواجهة جديدة إذن يتوقعها مشجعو كرة القدم الإنجليز والدوليون على وجه الخصوص.

متعصب الحمر والمواطنين.

المنافسان التقليديان فِيْ كرة القدم الإنجليزية فِيْ السنوات الأخيرة هما ليفربول ومانشستر سيتي.

حيث يتنافس الفريقان على لقب الدرع الإنجليزي الخيري أو كأس السوبر الإنجليزي 2022.

هذه هِيْ النسخة المائة للبطولة المرموقة، التي احتفلت ليستر سيتي بلقبها الموسم الماضي.

بادئ ذي بدء، نستعرض قائمة الأندية التي فازت ببطولة FA Shield بقيادة مان يونايتد

نادي ليفربول.

نبدأ تغطيتنا مع نادي ليفربول لكرة القدم، الذي يسعى، كَمْا هُو الحال دائمًا، للفوز بالألقاب.

تحت إشراف مدربه الألماني “المجتهد” يورجن كلوب.

الموسم الماضي، فاز الريدز بلقبين محَلْيين.

فِيْما فازوا بلقب بعد فوزهم على فريق مان سيتي فِيْ نصف النهائي، وهُو كأس الاتحاد الإنجليزي.

أينما توج ليفربول بلقبه الثامن فِيْ كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على تشيلسي فِيْ النهائي.

أمام البلوز، توج باللقب الثاني لزملائه صلاح وماني “النجم الحالي لبايرن ميونيخ”.

حصل على لقبه التاسع فِيْ كأس 2022 EFL.

كان الفريق على وشك الحصول على لقبين آخرين.

الأول كان لقب دوري أبطال أوروبا 2022.

لكن طموح المنتخب الإنجليزي اصطدم بتجربة ريال مدريد البطل الأسباني الأكثر تتويجا.

والثاني هُو موسم 2022/2022 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الذي خسر أمام غريمه اللدود مانشستر سيتي فِيْ مباراة الذهاب.

بنقطة واحدة، بعد أن تمكن الفريقان من الفوز بالجولة النهائية التي أقيمت فِيْ نفس الوقت.

أينما تغلب ليفربول على ولفرهامبتون، فاز مانشستر سيتي أيضًا على أستون فِيْلا.

ومن المفارقات أن الفريقين تأخروا عن النتيجة، ليتمكنوا من العودة فِيْ الدقائق الأخيرة.

ثم يتم تحديد اللقب رسميًا لصالح المواطنين.

إليكَمْ ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/2022

تاريخياً، يحتل الريدز المرتبة الثالثة فِيْ قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بدرع الاتحاد الإنجليزي.

بـ 15 عنوان.

وكان آخر تتويج للفريق فِيْ عام 2006 على حساب تشيلسي (1-2).

على الرغم من أنه كان الوصيف فِيْ 8 خيول، كان آخرها فِيْ عام 2022.

بعد الخسارة أمام أرسنال بركلات الترجيح (4-5)، بعد إنهاء المباراة بالتعادل 1-1.

وعن استعدادات ليفربول للموسم الجديد لعب فريق يورغن كلوب 3 مباريات.

هذا خلال شهر يوليو.

بعد الخسارة فِيْ مباراة ودية أمام مانشستر يونايتد قبل أكثر من أسبوعين، فِيْ كأس بانكوك (0-4).

فِيْ جولاته الخارجية، تغلب على كريستال بالاس فِيْ منتصف يوليو فِيْ سنغافورة.

فِيْ ألمانيا، فازوا على لايبزيغ بخمسة أهداف.

سجل المهاجم الأوروغواياني الجديد داروين نونيز سوبر هاتريك (4 أهداف).

وخسر فِيْ آخر مبارياته أمام ريد بول سالزبورج بهدف نظيف.

نادي مانشستر سيتي

من جهته، سيدخل مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، مباراة السبت.

يتطلع للفوز بأول لقب له فِيْ الموسم الجديد.

قبل أسبوع من بدء ماراثون الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد.

والبطولات الأخرى التي يتنافس فِيْها الفريق.

الموسم الماضي، كَمْا ذكرنا، فاز المواطنون بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما توقفت مسيرته فِيْ كأس الاتحاد ضد ليفربول فِيْ نصف النهائي.

وفِيْ كأس الدوري الإنجليزي، أهدر مان سيتي فرصة الدفاع عن لقبه فِيْ الموسم قبل الأخير.

بعد الخسارة أمام وست هام يونايتد (3-5) فِيْ دور الـ16، بعد إنهاء المباراة بالتعادل 0-0.

كَمْا خسر بطولة دوري أبطال أوروبا.

الذي كان وصيفا لتشيلسي الموسم الماضي.

هناك حيث غادر المنافسة، بعد مباراة مثيرة ضد ريال مدريد.

بعد فوزه فِيْ مباراة الذهاب بأربعة، قبل أن يخسر بثلاثة فِيْ مباراة الإياب.

تاريخياً، يحتل المواطنون المركز السادس فِيْ ترتيب الأندية التي فازت بكأس السوبر الإنجليزي.

وحقق اللقب 6 مرات آخرها عام 2022.

المفارقة أنها جاءت على حساب ليفربول بركلات الترجيح (5-4).

ثم انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

كَمْا احتلت المرتبة الثانية 7 مرات، كان آخرها عام 2022.

وذلك بعد خسارة هدف ضد ليستر سيتي.

وعن استعدادات مانشستر سيتي للموسم الجديد لعب فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا مباراتين.

الأولى كانت ضد المكسيكي كلوب أمريكا فِيْ الولايات المتحدة، وفاز بها المنتخب الإنجليزي (2-1).

أما الثانية، فكانت مع بايرن ميونيخ، وفاز بها المواطن أيضًا.

تاريخ المواجهات بين ليفربول ومانشستر سيتي

أما المواجهات بين مانشستر سيتي وليفربول، فقد جمعت 64 لقاء بين الناديين، كَمْا نراقبها فِيْ “ثقافني”.

كان معظمهم فِيْ الدوري الإنجليزي الممتاز (50 مباراة).

وكذلك مباريات أخرى فِيْ كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رَابِطْة المحترفِيْن.

وكذلك فِيْ الكأس الدولية للأبطال.

لكن الفريقين وضعوا مباراة، كَمْا ذكرنا سابقًا، فِيْ الدرع الإنجليزي الخيري.

كان هذا هُو الحال فِيْ نهائي النسخة 97 من المسابقة، عندما فاز مانشستر سيتي على ليفربول بركلات الترجيح (5-4).

مَوعِد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

من المقرر أن يقام برنامج English Classic يوم السبت بعد الظهر، الساعة السابعة (700 مساءً) بتوقيت السَعُودِيْة، السادسة (600 مساءً) بتوقيت مصر، الخامسة (500 مساءً) بتوقيت إنجلترا، الرابعة (400 مساءً) بتوقيت جرينتش. .

وعن حكَمْ مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ( اتحاد كرة القدم ) بشأن تعيين الحكَمْ الإنجليزي الدولي كريج باوسون قم بإدارة المباراة من بطولة English Charity Shield 2022.

وستقوم قنوات beIN Sports من قطر بتغطية أحداث المباراة عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium و ال beIN Sports HD 1 عربي بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect، إلى جانب قنوات Tivibu Spor 3 HD و Nova Sport 1 CZECH و Diema Sport 2 HD و SuperSport Maximo 1 و SuperSport HD 2 alb و Ziggo Sport Voetbal و Eleven Sports 1 HD و Eleven Sports 1 Belgium و DAZN 1 Bar Deutsch HD و Spiler 1 TV و SuperSport Premier League و Setanta Sports Ukraine HD.

وبشأن معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، بحسب وسائل الإعلام – يليه “ثقافني” – كشف أن المهمة أسندت إلى المعلق الرياضي التونسي اللامع. عصام الشوالي.

استنتاج

تعرفنا خلال التغطيات السابقة على كل الأخبار والتفاصيل والمشاهد عن مَوعِد مباراة مانشستر سيتي وليفربول وقنوات المشغل، بالإضافة إلى رحَلْة الفريقين إلى درع الإنجليزي الخيري 2022، وكذلك تاريخ المشاركة فِيْ البطولة وإنجازاتها، آخر استعدادات الناديين للموسم الجديد، وأخيراً تاريخ المواجهات بين مانشستر سيتي وليفربول.