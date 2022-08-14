موقع ألماني صعود قوي للعرب تحت قيادة السعودية 

قال موقع هايس الألماني على الإنترنت إن العرب يشهدون نهضة سياسية واقتصادية قوية بقيادة المملكة العربية السعودية، مقابل تراجع ملحوظ بل وفشل في السياسة الخارجية ومبادئ الغرب.

تآكل القيم الغربية على جميع المستويات

وقال التقرير منذ ما يقرب من 15 عامًا، من 1991 إلى 2006، اتبعت السياسة الخارجية الغربية أساسًا آمنًا قائمًا على القيم الليبرالية والديمقراطية والأسواق المفتوحة وحقوق الإنسان وسيادة القانون وهزيمة الشيوعية. العراق وأفغانستان مثالان جيدان. لا يمكنك تحويل الناس إلى ليبراليين بإطلاق النار عليهم.

وتابع الموقع الألماني إن الوضع الدولي الأخير فيما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني أظهر أن هناك العديد من القادة الذين فقدوا صبرهم مع الغرب المنافق والوعظ، فمثلاً الولايات المتحدة مستعدة جدًا لغزو دول أخرى عندما يناسبهم ذلك. . عليهم، بينما يحظر على غيرهم، حتى لو كان ذلك دفاعًا عن أمنهم القومي.

وتابع التقرير بالقول “لقد فشلت استراتيجية الغرب في الترويج لنظرته للعالم، وتحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى رؤية الأمور بشكل أوضح، ويجب على الغرب أن يتوقف عن المبالغة في تقدير نفسه. وفي عام 1991، قامت دول مجموعة الـ سبعة منهم أنتجوا 66٪ من الإنتاج العالمي، لكن اليوم هم 44٪ فقط، مما يشير إلى تراجعهم الاقتصادي.

لسوء الحظ، فإن محاولة بايدن المبسطة لتقسيم العالم إلى ديمقراطيات وأنظمة استبدادية تجعل المقايضات الذكية صعبة، وقد أدرك باقي الغرب أن محاولة فرض قيمه على الآخرين محكوم عليها بالفشل.

صعود العرب بقيادة السعودية

من ناحية أخرى، هناك المنطقة العربية التي لجأ إليها القادة الغربيون عندما وجدوا حلاً لمشاكل التضخم سارع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية للتعامل مع التضخم المفرط بعد الأزمة الأوكرانية، وهو الزخم السياسي للمنطقة بأكملها في ظلها. قيادة المملكة.

يتابع التقرير لا يزال العالم العربي يتمتع بنفوذ كبير في الاقتصاد العالمي كمورد رئيسي للنفط، ويستعد للمستقبل بثروته النفطية، بالتوازي مع جهود التحديث من خلال التكنولوجيا العالية والاهتمام بأسواق الطاقة المستقبلية والمتجددة. . .

وكمثال على تقدم العرب في هذه الفترة، فإن الإمارات العربية المتحدة هي موطن لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتعمل قطر على دفع مستقبلها واغتنام الفرصة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. تسعى عُمان إلى تحقيق تقدم شامل ومستدام بروح النهضة الثانية، بينما المملكة العربية السعودية في إطار برنامج رؤية 2030 تؤثر رياح التغيير على جميع شرائح المجتمع، ويتجلى ذلك في البيانات الاقتصادية والاستثمارية والمشاريع السياحية الطموحة. مثل مشروع القدية والدرعية والبحر الأحمر والمدن الذكية مثل نيوم والخط.

تقود دول عربية أخرى على طول البحر الأبيض المتوسط ​​في شمال إفريقيا أيضًا إصلاحات وتغييرات رئيسية للتحرك في الاتجاه الصحيح، والشعب المغربي يبذل جهودًا مثمرة للتحرير والتقدم والتنمية الاقتصادية، والجزائر تدفع بالإصلاحات الاقتصادية بينما تكافح الفساد من خلال الشفافية. تعمل مصر على تعزيز إنتاج الطاقة الخضراء وتستعد الآن لاجتماع COP 27 الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر.

تغيير السياسة الخارجية

وقال التقرير الألماني لقد أدركنا مؤخرًا ظهور تغييرات طفيفة في السياسات الخارجية لدول الشرق الأوسط، وسط مواجهة استراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، وتقدم روسيا في توسيع دائرة نفوذها، والدول العربية هي إعادة فحص خطوطهم الدبلوماسية التقليدية، وظهر ذلك في مواقفهم في التصويت على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. الصلة والعقوبات الاقتصادية.

واختتم التقرير بالقول سعت الدول العربية في السنوات الأخيرة إلى توثيق العلاقات فيما بينها بفضل زيادة تجارة النفط وأسواق البناء والطاقة المتجددة واقتصاد المياه والعلوم المتقدمة، وهذا سينعكس بوضوح في المستقبل. سنوات. .