موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022 في العراق بجميع الولايات العراقية epedu.gov.iq موقع وزارة التربية والتعليم

يعتبر البحث عن موقع لاستخراج نتائج القبول الموازي لعام 2022 في العراق من أبرز الموضوعات البحثية في تلك الأيام ، حيث يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن معرفة نتائج القبول الموازي لهذا العام و الموقع الذي يتم من خلاله اعلان النتائج ، بعد ان اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية انه يمكن الاستعلام عن النتائج عن طريق ادخال رقم الامتحان فقط ، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية ، وهنا طرق الاستعلام عن النتائج الكترونيا من خلال موقعنا .. تابعونا.

موقع استخراج نتائج القبول الموازية 2022

اكدت وزارة التربية العراقية ان اعلان نتائج القبول الموازي لهذا العام سيكون الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية العراقية بالاسم ورقم الامتحان والان ايها الطالب العزيز يمكنكم الاستفسار عن نتيجتك بسهولة ، حيث تمت مراقبة النتائج والدرجات وتجميعها للموافقة عليها. وتحميله على موقع الوزارة. جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان في تلك المرحلة المدرسية في ذلك العام بلغ نحو 22 ألف طالب وطالبة ، ويمكنهم جميعًا الاستفسار عن نتائجهم بكتابة أربعة أسماء ورقم امتحان الطالب خلال ساعات من الآن. بمجرد الموافقة على النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

عزيزي الطالب اليك خطوات للاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 لهذا العام بسهولة من خلال اسمك ورقم الامتحان فقط.