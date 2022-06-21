موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022 لجميع الاقسام عبر epedu.gov.iq بالرقم الامتحاني

الموقع الإلكتروني لاستخراج نتائج القبول الموازي 2022 ، من أبرز عناوين الأبحاث في تلك الفترة سؤال الجميع عن كيفية معرفة نتائج القبول الموازي 2021-2022 والموقع الذي يتم من خلاله إعلان النتائج. وذلك لأن وزارة التربية العراقية كشفت عن إمكانية الاستفسار عن نتائج القبول الموازي من خلال إدخال رقم الامتحان فقط ، عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. التي أعلنت أنه يتم تحميل جميع النتائج لجميع الطلاب على الموقع. كما أوضح لنا كيفية الاستعلام عنها بسهولة إلكترونيًا لتسهيل جميع الطلاب من خلال طريقتين ، إما موقع النتائج على الويب أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. أدناه سنشرح لك تفاصيل نتائج القبول الموازي 2021-2022 والمكان للاستعلام عنها بسهولة.

الموقع الإلكتروني لاستخراج نتائج القبول الموازي 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن جميع نتائج القبول الموازي للعام الدراسي 2021-2022 سيتم الإعلان عنها إلكترونيًا عبر موقعها الإلكتروني. أصبح الآن متاحًا للجميع بعد أن ينتهي جميع الموظفين من مراقبة الدرجات من تجميعها وتحميلها على مواقع الويب. والجدير بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات الذين خضعوا للاختبارات بلغ 22 ألف طالب وطالبة لهذا العام. يمكن لجميعهم الاستفسار عن نتائج القبول الموازي عن طريق كتابة الاسم الكامل ورقم الاختبار للطالب.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

إن خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي سهلة وميسرة للغاية ، حيث يتم ذلك إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى منشأة معينة للاستعلام عنها. وبذلك يمكن لجميع الطلاب والطالبات معرفة نتائج القبول الموازي 2022 باتباع بعض الخطوات على النحو التالي:

يزور الطالب الموقع وزارة التربية العراقية.

يختار الطالب مكان نتيجة القبول الموازي بالضغط عليه.

ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة في الحقول المحددة بدقة.

يقوم الطالب بإدخال اسمه الكامل ورقم الاختبار وأي بيانات أخرى يطلبها الموقع.

ثم تظهر النتيجة أمامه على الفور.

شروط القبول في الموازي بالعراق

جدير بالذكر أن موضوع القبول في الكليات ضمن المجموعة الطبية ، بالتوازي مع القبول ، يجب على كل طالب يرغب في التقديم لتلك المجموعة أن يحصل على 3 درجات تراكمية بعد الحد الأدنى ، بالإضافة إلى ذلك في حال رغبته في دخول كلية الهندسة يشترط حصوله على 4 درجات فوق الحد الأدنى للقبول ، بينما كلية العلوم يجب أن تحصل على 5 درجات فوق الحد الأدنى بعد قرار وزارة التربية والتعليم العراقية بأن تكون كلية العلوم مثل الكليات والمعاهد الأخرى في مستوى العراق بشرط أن يتم قبول الطالب لنيله بمعدل 6 درجات ليتم قبوله فيه.

يتابع موقعنا الإلكتروني “ثقافني نيوز” جميع النتائج لحظة بلحظة ، ونحاول قدر الإمكان توفير كافة المعلومات التي تحتاجها. وذلك بتزويدكم برابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حول نتائج التعليم الموازي 2022 ونأمل أن نكون قد أجابنا على جميع أسئلتكم.