موقع استخراج نتائج المراسلة 2022 برقم التسجيل ورمز المراسلة وخطوات الاستعلام من كافة الولايات الجزائرية

يمكن للطلاب الآن المرور رسميًا عبر موقع الاستخراج نتائج المراسلات 2022 الذي تم تفعيله من قبل وزارة التربية الوطنية فِيْ الجزائر، ووزارة التربية والتعليم أوضحت أنه يمكن للطلاب الحصول على النتائج بمجرد الإعلان عنها رسميًا باستخدام موقع الوزارة، وبالتالي ازداد البحث بشكل كبير من قبل الطلاب. عن الموقع لاستخراج نتائج مراسلات 2022 وخطوات الاطلاع على النتائج وهذا ما سنشرح من خلال مقالتنا اليوم.

2022 موقع استخراج نتائج المباراة

وأوضحت وزارة التربية الوطنية أن الموقع الإلكتروني لاستخراج نتائج المراسلات 2022 متاح للطلاب فِيْ الوقت الحالي حتى يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بسهُولة ويمكنهم اتباع الخطوات لمساعدتهم على استخراج نتائج المراسلات. والتي جاءت كالتالي –

تسجيل الدخول عبر موقع استخراج نتائج المراسلات.

أدخل رقم التسجيل والرمز البريدي.

لكن يجب أن يعلم الطلاب أن أسمائهم قد تم تسجيلها بالفعل فِيْ سجل الديوان الوطني حتى يتمكنوا من الحصول على النتائج بسهُولة ودون أي مشكلة.

إعلان نتائج المراسلة لعام 2022

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إعلان النتائج بشكل تدريجي فِيْ جميع الولايات، وقامت الوزارة بتقسيم إعلان النتائج إلى ثلاثة أيام عبر الموقع الإلكتروني لاستخراج النتائج من مراسلات 2022، على النحو التالي –

وتعلن نتائج المراسلات يوم الاثنين 18 يوليو 2022 بولاية أدرار والأغواط وبطة وسطيف والجلفة والمدية وتمنراست وتيسليت وقسنطينة.

وتعلن نتائج المراسلات يوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 بولاية سكرة وتيزي وزو وصيدا وبشار وعين الدفلة وتيارت وعنابة ومستغانم وسوق أهراس.

وستعلن النتائج يوم الأربعاء 20 يوليو 2022 بولاية الجزائر وبجاية وتلمسان ووهران وسكيكدة وورقلة والشلف وتبسة والولد.

وكانت وزارة التربية الوطنية الجزائرية قد أكدت أن أعمال التدقيق اللغوي قد اكتملت لجميع الوثائق المقدمة ووفقاً للآلية المتبعة من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية، ومن ثم تم رفع النتائج على موقع استخراج نتائج المراسلات حتى يتسنى يمكن للطلاب بسهُولة الحصول على نتائجهم إلكترونيًا من جميع الولايات ودون الحاجة إلى مغادرة المنزل.