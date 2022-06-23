موقع استعلام نتائج القبول الموازي 2021/2022 في العراق بالرقم الامتحاني في جميع الولايات عبر موقع وزارة التربية العراقية

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج القبول الموازي في العراق 2022/2023 ، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن تلك النتيجة إلكترونيًا باستخدام رقم الامتحان. عملية الاستعلام من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية ، وموعد اعلان نتائج القبول الموازي في العراق 2022 عبر موقعنا .. تابعونا.

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 في العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج القبول الموازي في العراق 2022 سيتم نشرها على الموقع الرسمي بصيغة pdf ، وذلك لتسهيل وصول الطلاب أو أولياء الأمور ، ومن خلالها يتم الحصول على درجات الطالب الأكاديمية. ستعرف المواد الدراسية وما إذا كان سيتمكن من قبول الجامعات أم لا.

مؤشرات نتائج القبول الموازي في العراق

يمكن توضيح المؤشرات الأولية في نتائج القبول الموازي في العراق في مختلف محافظات العراق للطلبة وأولياء الأمور من خلال ما يلي:

القبول في كلية الطب ببغداد: 99٪.

القبول في الكلية المستنصرية للطب: 89.5٪.

القبول في كلية الطب بالبصرة: 79.5٪.

القبول في كلية طب الموصل: 98.33٪.

القبول في كلية طب الكوفة: 98.33٪.

القبول في كلية طب ديالى: 98.5٪.

القبول في كلية الطب واسط: 98.63٪.

القبول في كلية الطب ميسان: 98.17٪.

القبول في كلية طب حمورابي: 98.33٪.

القبول في كلية الطب في ذي قار: 98.67٪.

القبول في كلية طب الفلوجة: 98.33٪.

القبول في كلية الطب بالمثنى: 98.17٪.

القبول في كلية الطب نينوى: 98٪.

رابط الاستفسار عن نتائج القبول الموازي في العراق 2022

يمكنك الاستفسار عن نتائج القبول الموازي في العراق باتباع الخطوات التالية: