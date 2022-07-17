موقع اعلان نتائج شهادة البكالوريا 2022 bac onec dz resultat الديوان الوطني للامتحانات

موقع نتائج شهادة البكالوريا 2022 bac onec dz ما يقرب من مائة ألف طالب وطالبة متعلمون ومجانيون ينتظرون إعلان وزارة التربية الوطنية نتائج دورة يونيو 2022 للمدارس الثانوية Resultat bac فِيْ الجزائر عبر الموقع الرسمي للمكتب الوطني للامتحانات والمسابقات والموقع الإلكتروني من المساحة المخصصة لأولياء أمور الطلاب التي يمكن من خلالها استخلاص إعلان النقاط الثانوية، مع العلم أنه حتى الآن لم يحدد وزير التربية والتعليم عبد الحكيم بلعابد المَوعِد الرسمي لإعلان النتائج التي طال انتظارها، واكتفى بالقول إن نتائج الدراسة الثانوية سيصدر البكالوريا 2022 فِيْ الأسبوع الثالث أو بداية الأسبوع الرابع من شهر يوليو الحالي، حيث يعيش معظم الطلاب وأولياء أمورهم حاليًا فِيْ حالة عصبية ويبحثون عن مَوعِد إعلان النتائج وكيفِيْة الاطلاع على المعدلات من خلال من الهُواتف المحمولة. من الموزعين الثلاثة فِيْ الجزائر، Mobilis، Ooredoo و Gezi عبر الرسائل القصيرة أو من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية https//bac.onec.dz/. بدورنا، سنقوم من خلال موقع ثقافني الإخباري بإظهار جميع طلاب المدارس الثانوية فِيْ الجزائر موقع نتائج الثانوية العامة لعام 2022.

تحديث عقد وزير التربية الوطنية الجزائري مؤتمرا صحفِيْا من قبل تفعيل الموقع لإعلان نتائج البكالوريا 2022وأكد الوزير أن نسبة النجاح فِيْ الثانوية العامة هذا العام 9.50، ونسبة النجاح الوطني فِيْ الثانوية 58.75٪، ونسبة النجاح لجميع طلاب المرحَلْة الثانوية 2022 شعبة الإدارة والاقتصاد 52.92٪ شعبة العلوم التجريبية. 59.32٪ شعبة الآداب والفلسفة 54.80٪، قسم اللغات الأجنبية 64٪، الهندسة الميكانيكية 56.87٪، الهندسة الكهربائية 65.15٪، الهندسة المدنية 65.43٪، طرق الهندسة 64.92٪، الرياضيات 78.78 ٪

موقع نتائج شهادة البكالوريا 2022 bac onec dz

أكدت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن الإعلان عن نتائج البكالوريا 2022 عبر موقع المكتب الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz ونشر قوائم الطلاب الناجحين فِيْ المدارس الثانوية لأطفال المدارس على مستوى ستكون جميع الدول الوطنية اعتبارًا من يوم السبت السادس عشر من شهر يوليو الحالي الساعة الرابعة عصرًا.

وذلك فِيْ إطار تطوير نظام التعليم فِيْ الجزائر فِيْ بداية العام الدراسي 2022-2022. قامت وزارة التربية الوطنية بإتاحة العديد من المواقع الإلكترونية التي يمكن من خلالها لجميع الطلاب الدراسة عن بعد.معرفة نتائج مسيرة المدرسة الثانوية لعام 2022 بسهُولة وإلكترونياً، دون عناء التنقل إلى المدارس وة القوائم الاسمية للمرشحين الناجحين، تظهر أدناه خطوات استخراج بيان نقاط البكالوريا 2022

أولاً يجب على الطالب أو معلمه الوصول إلى موقع المكتب الوطني للامتحانات والاختصاصات

ثانيًا من الواجهة الرئيسية نقوم بإدخال رقم التسجيل فِيْ الفراغ المخصص له كَمْا هُو موضح فِيْ الفِيْديو التالي

ثالثًا ثم تأتي مرحَلْة إدخال كلمة المرور فِيْ الفراغ المخصص لها

رابعاً يليه جواب السؤال

خامساً الضغط على خانة البحث.

سادساً تظهر نتيجة الثانوية العامة فِيْ جلسة يونيو 2022.

استخراج الرقم السري لكشف نتائج البكالوريا 2022

فِيْ الجزء السفلي من المكالمة، حيث عادةً عند طباعة المكالمة، تظهر فِيْ الجزء السفلي. يمكن العثور عليها أيضًا فِيْ الإيصال المقدم للمرشح عند طلب التسجيل فِيْ شهادة البكالوريا من قبل مدير المؤسسة للمرشحين المنتظمين أو من قبل المكتب الوطني للتعليم والتدريب عن بعد للمرشحين المجانيين. أما الطريقة الثالثة وهِيْ إيجادها على موقع Espacio de Padres بعد دخول حساب المدرس من قسم الامتحانات الرسمية.

كيف تعرف نتائج البكالوريا 2022

الخطوة الأولى هِيْ كتابة هذا الرمز * 567 # على لوحة مفاتيح الهاتف المحمول على جميع شبكات المحمول فِيْ الجزائر، Mobilis، Djezzy، Ooredoo.

اختر لغة الهاتف لتلقي الرسالة مكتوبة باللغة العربية 1 أو الفرنسية 2

ثم اكتب رقم التسجيل الخاص بك واضغط على إرسال

بعد ذلك، أدخل كلمة المرور الخاصة بك، ثم اضغط على إرسال

ستتلقى على الفور رسالة نصية قصيرة تحتوي على اسمك ولقبك ومكان ميلادك والسعر الذي حصلت عليه.

ترتيب الدول ذات أعلى نسبة من نتائج المدارس الثانوية

ترتيب الدول الـ 35 الأولى حسب نسبة النجاح فِيْ البكالوريا يونيو 2022 المكالمة

1- المدية 77.62٪

2- محافظة تيبازة 76.66٪

3- المسيلة 76.41٪

4- ولاية سطيف 75.19٪

5- تيزي وزو 74.29٪

6- بومرداس 74.28٪

7- عين تموشنت 73.49٪

8- ولاية عين الدفلى 72.96٪.

9- معسكر 72.70٪

10- غرب الجزائر 71.29٪

11- مفتاح 70.83٪

12- البليدة 69.47٪

13- تندوف 68.05٪

14- جيجل 67.41٪

15- أدرار 66.23٪

16- ولاية سوق أهراس 65.79٪

17- سكيكدة 65.38٪

18- غليزان 64.51٪

19- برج بوعريريج 64.22٪

20- سيدي بلعباس 63.98٪

21- قالمة 63.41٪

22- وهران 62.84٪

23- الوادي 62.11٪

24- بيضة 61.28٪

25- سعيد 60.89٪

26- شرق الجزائر 60.34٪

27- تيسمسيلت 59.83٪

28- مستغانم 58.76٪

29- تلمسان 56.29٪

30- النعامة 56.01٪

31- الجلفة 55.68٪

32- تبسة 53.70٪

33- البويرة 52.39٪

34- اليزا 52.05٪

35- الأغواط 51.83٪

تمكن قطاع التعليم فِيْ ولاية الشلف من تسجيل نتائج جيدة ومرضية فِيْ شهادة الثانوية العامة 2022، حيث قدرت نسبة نجاح الدولة 64.96٪، متجاوزة النسبة الوطنية المقدرة هذا العام 58.75٪، مما يؤهلها لتكون من بين الأولى وطنيا، وفِيْ نفس مدرسة # مالك_بن_نبي الثانوية ببلدية بوقادر، تمكنت من الجلوس على عرش المدرسة الثانوية الأولى بنسبة 90.00٪، تليها مدرسة #Mohamed_Khentach الثانوية ببلدية حرشون فِيْ المركز الثاني بمعدل. من 84.85٪.

لقد أخذناكَمْ إلى نهاية هذا المقال، حيث شاركناكَمْ بالخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها لطلاب السنة الثالثة الثانوية فِيْ الجزائر الدخول إلى موقع نتائج شهادة البكالوريا 2022 bac onec dz bacalaureate للاطلاع على نتيجة البكالوريا 2022 نتيجة البكالوريا.