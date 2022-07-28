[موقع الازهر الشريف نتيجة الشهادة الثانوية] بوابة نتائج الأزهر الإلكترونية Azhar.Eg أوائل الثانوية

موقع الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية، الدور الأول، مايو 2022، أعلن فِيْه المتحدث الرسمي باسم مشيخة الأزهر مَوعِد إعلان نتائج جميع الطلاب فِيْ مدرسة الأزهر. الثانوية العامة، بعد أمس تمت الموافقة عليها بالكامل وتم الإعلان عن أسماء الأول على مستوى جميع المحافظات، وأعلنت البوابة التعليمية للأزهر الشريف عن مَوعِد نشر نتائج الطلاب بعد المؤتمر الصحفِيْ الذي عقد يوم الخميس. أول قناة مصرية رسمية.

بوابة الأزهر التعليمية 2022

هِيْ البوابة التعليمية لجميع نتائج جميع المحافظات، وهِيْ تابعة لجميع طلاب الأزهر والبعثات الإسلامية وطلاب المؤسسة الإسلامية من خارج الدولة، حيث يتم رفع النتائج للرجوع إليها واستخراجها إلكترونياً. الشهادات على الورق، والاعتراض على النتائج إلكترونياً عبر البوابة التعليمية.

[موقع الازهر الشريف نتيجة الشهادة الثانوية] بوابة النتائج الإلكترونية لمدرسة الأزهر الأزهرية

أعلن المتحدث باسم الأزهر الشريف، أمس الأربعاء، أسماء أوائل الطلاب

فازت أميرة أسامة سعيد عبد المنجي، الطالبة بمعهد الإمام عبد الحَلْيم محمود للبنات بمنطقة الأزهر بالقاهرة، بالمركز الأول فِيْ القسم الأدبي بإجمالي (622) لقبًا، بنسبة (98، 73 بالمائة). .

علاء أحمد أمين محمد حسنين الطالبة بمعهد فؤاد خميس النموذجي للبنات بمنطقة الشرقية الأزهر.

الطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين الطالب بمعهد طور سيناء النموذجي بمنطقة جنوب سيناء.

من ناحية أخرى حصلت على المركزين الأول والأول فِيْ القسم العلمي بإجمالي (649) درجة وبنسبة (99.85٪).

فازت ريم عيسى عبد القادر البدوي، الطالبة بمعهد سمنود للبنات بمنطقة الغربية الأزهر، بالمركز الأول بين المكفوفِيْن بإجمالي (617) درجة وبنسبة (97.94 فِيْ المائة). .

حصل الحسن فتحي إبراهِيْم عبد الرحيم، الطالب بمعهد السينوراس بالفِيْوم الأزهر، على المركز الأول فِيْ شعبة العلوم الإسلامية بإجمالي (620) لقبًا بنسبة (98.41 بالمائة).

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