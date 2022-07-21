موقع التسجيلات الجامعية الاولية 2022

بدأ التسجيل للمرحلة الرابعة من التسجيل ومعالجة حالات الاستثنائية من قبل مؤسسات التعليم العالي، وسوف يتم بداية التسجيل للمرحلة الجديدة في التاسع من شهر سبتمبر للعام الحالي 2022 ميلادي، ويبدأ التسجيل للمرحلة الخامسة في الرابع والعشرون من شهر سبتمبر للعام 2022، من خلال الخريطة الزمنية المحددة للتسجيل في الجامعات بالجزائر، ويبحث الجميع عن معدلات القبول وذلك للعديد من الجامعات في كافة التخصصات، بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا بالجزائر، ونتمنى للجميع التوفيق في المرحلة الجامعية المقبلة.

الموقع الالكتروني التابع للتسجيل للعام 2022

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموقع الإلكتروني الخاص بها الذي سيصبح ساري المفعول، وهو عبارة عن موقع تسجيل سيتمكن الطلاب من خلاله ملء بطاقة الرغبات وترتيبها ترتيبا تنازليا، ويمكن ايضا تدوين كافة المعلومات المطلوبة منه، والتأكد من إرسال بطاقة رغباته ونسخها، وأيضا سيتم الاعلان عن الرقم الأخضر الذي ستضعه الوزارة تحت تصرف المسجلين وحتى أوليائهم للاستفسار عن كيفية التسجيل.

ويتم الاتصال بالرقم الأخضر المجاني للتأكد من النجاح في العملية، وهو خط مجاني سيبقى ساري المفعول طيلة فترة التسجيلات، كما ستنظم الجامعات بالمناسبة أبوابا مفتوحة لإعطاء تفاصيل أوسع عن العملية، والمرافقة المعنيين في القيام بالتسجيلات، وعلى الطلبة الناجحين في بكالوريا 2022، أن يتأكدوا من استلام ظرف يحمل دليل الطالب المدون عليه كل المعلومات الخاصة بمراحل التسجيل وتنبيه الطلبة بضرورة الالتزام بالفترة المحددة للتسجيل.