موقع التسجيل في الدرك الوطني 2022، وضعت وزارة الداخلية في مدينة الجزيرة اعلانا ببدأ التسجيل في الدرك الوطني للعام الحالي 2022 ميلادي، وسوف يتم التسجيل حسب الرتب التالي الضباط العاملين، ورتبة ضباط الصف المتعاقدين، ورتبة رجال الصف المتعاقدين، ومن خلال مقالنا لهذا اليوم سوف نضع لكم موقع التسجيل في الدرك الوطني 2022، تابعونا.

شروط توظيف الـضـبــــــاط العـــــاملين في الدرك الوطني 2022

وضعت هيئة الضباط العاملين في الدرك الوطني العديد من الشروط للتوظيف في الهيئة العامة ومن هذه الشروط ما يلي:

الياقة البدنية الجيدة.

العزوبة.

تحقيق التجنيد مقبول.

القامة على الأقل 1.70 م للذكور و 1.60 م للإناث.

ان يكون صاحب الطلب يحمل الجنسية الجزائرية.

التجنيد المباشر للضباط العاملين للدرك الوطني 2022

هناك العديد من المعايير الخاصة بالتجنيد المباشر للعمل في الدرك الوطني للعام الحالي 2022، ومن اهم هذه المعايير:

السن : من 18 سنة على الأقل إلى 21 سنة على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية.

المستوى الدراسي: شهادة البكالوريا للسنة الجارية، بتقدير قريب من الجيد، بمعدل لا يقل عن 12 / 20 ، في الشعب التالية، أداب وفلسفة، لغات أجنبية، علوم تجريبية، تسيير وإقتصاد، رياضيات وتقني رياضي.

مدة التكوين: خمس سنوات.

سنة للتكوين العسكري القاعدي المشترك بالأكاديمية العسكرية لشرشال.

ثلاث سنوات تكوين جامعي تتوج بالحصول على شهادة ليسانس (ل م د)؛ على مستوى المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة.

سنة واحدة تكوين تخصصي (مهني) بنفس المدرسة.

تجنيد الضباط العاملين على أساس الشهادة للدرك الوطني 2022

هناك يعض المعايير الخاصة بالتجنيد على أساس الشهادة في الدرك الوطني للعام الحالي 2022، ومن هذه المعايير: