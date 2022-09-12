موقع التسجيل في القدرة المعرفية 1444 بالخطوات عبر services.qiyas.sa وشروط التسجيل ،يعتبر من أهم الاختبارات التي تقدمها المملكة العربية السعودية بعد فترات من الوقت والخاصة بتقييم المواقف والقدرات وفهم العلاقات العامة وقياس قدرات الفرد المعرفية والمهارية ،كما وأعلنت عن بداية التسجيل وبشكل إلكتروني للاختبار في يوم الاثنين ال12 من شهر سبتمبر لعام 2022م وينتهي بتاريخ ال12 من شهر أكتوبر القادم.

التسجيل بالصفة المعرفية 1444

هناك عدة خطوات يجب اتباعها للتسجيل فِيْ Cognitive Ability 1444، وهِيْ:

الدخول فِيْ الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس.

يتم عرض جميع المعلومات من (الفترة التجريبية، نوع التجربة، اللغة، الجنس، فترة التسجيل، الفترة التجريبية).

أدخل رقم السجل المدني الخاص بك.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق تسجيل الدخول.

ادخل رقم الاقامة داخل او خارج المملكة او مواطن هناك.

اطلع على شُروطْ وأحكام المركز الوطني.

اقبل الشُروطْ.

انقر فوق {التالي.

تحديد المراكز.

حدد اليوم الذي ستجري فِيْه الاختبار.

ة البيانات والمعلومات الخاصة بك.

إرسال طلب اختبار.

دفع رسوم الاختبار.

تأكيد حجز إتمام الاختبار.

شروط التسجيل بالقدرة المعرفية 1444

هذه هِيْ شُروطْ التسجيل للقدرة المعرفِيْة 1444:

كن مواطنًا سعوديًا.

اتبع جميع الإجراءات الاحترازية.

تابع الصفحة الرسمية للمركز الوطني لمتابعة المواعيد المعلنة للتسجيل.

أن تكون مقيمًا كاملاً فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

اتبع جميع التعليمات الموجودة داخل غرفة الاختبار بالمركز.

لا تحمل آلة حاسبة أثناء الاختبار.

الالتزام بالزي الرسمي السعودي.

محتوى اختبار القدرة المعرفية

القدرة الكَمْية القدرة على معالجة المعلومات الكَمْية.

القدرة المكانية القدرة على تمثيل الرسومات والأشكال والأبعاد.

القدرة اللفظية القدرة على فهم معنى الكلمات والجمل.

تكلفة رسوم التسجيل في Cognitive Ability 1444

إليك تكلفة التسجيل فِيْ Cognitive Ability 1444:

رسوم التسجيل فِيْ اختبار القدرات المعرفِيْة لطلبة الجامعة 1444 200 ريال سعودي.

رسوم التسجيل فِيْ اختبار القدرات المعرفِيْة لطلبة الجامعة 250 ريال سعودي.

يجب على كل الراغبين فِيْ التسجيل للحصول على القدرة المعرفِيْة الذهاب إلى الصفحة الرسمية للمركز الوطني لقياس القدرة المعرفِيْة والنقر على رَابِطْ التسجيل.

جدير بالذكر أن هناك العديد من الشُروطْ المطلوبة للتسجيل فِيْ القدرات المعرفِيْة 1444 من خلال موقع المركز الوطني للقياس، ومنها أن يكون المتقدم مقيمًا بالكامل داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، وهناك العديد من الشُروطْ الأخرى. مطلوب لتتمكن من التسجيل فِيْ برنامج القدرة على المعرفة الذي نقدمه لك من خلال هذا الموضوع.

موقع التسجيل في القدرة المعرفية 1444 بالخطوات عبر services.qiyas.sa وشروط التسجيل كذلك وضعت بعض التعليمات الخاصة بالمتقدمين عند التسجيل والخاصة برسوم الاختبار والشروط والمؤهلات العلمية للمتقدم لطلبة الجامعة والدرجات العلمية الأخرى.