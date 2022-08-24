موقع التنسيق الإلكتروني 2022 Tansik.Egypt.Gov.Eg سجل رغبات المرحلة الثانية 2023 ، بعد خروج نتائج الثانوية العامة في مصر، تم فتح باب للتسجيل للمرحلة الثانية لتنسيق الكليات حيث كانت هذه المرحلة من المراحل التي يسعى الطالب لتثبيت تخصصه الدراسي بعد الانتقال من مرحله الثانوية العامة، ويمكن للطلبة التسجيل عبر موقع التنسيق الالكتروني، ليسجل الطالب الرغبات التي يريد ان يتخصص فيها في الجامعة في المرحلة الثانية من التعليم.

تسجيل الرغبات المرحلة الثانية 2022

لمن لم يحالفه الحظ في المرحلة الاولى سوف يقوم بالتقديم الى المرحلة الثانية من نتائج الثانوية العامة، حيث تم العمل على اخراج موقع للطالب يقوم من خلاله بطلب التنسيق للتسجيل في المرحلة الثانية، وبقرار من الوزير سوف يكون العدد الكلي للشعبة الأدبية 238 طالب و للشعبة العلمية 246 طالب يسجلون في المرحلة الثانية من التنسيق.

موقع التنسيق الإلكتروني

وعبر موقع التنسيق الالكتروني يتم التسجيل للمرحلة الثانية لعام 2023، على الطالب ان يقوم بالدخول الى الموقع التالي وسوف يقوم بتسجيل رغبته في الموقع الالكتروني بحسب ما يريد، واكدت مصادر تابعه لوزارة التربية والتعليم المصرية ان هناك اماكن شاغرة لطلبة العلمي في المرحلة الثانية لتخصصي الطب البيطري والتمريض العام، بالإضافة الى وجود العديد من التخصصات الاخرى لطلبه الفرع الادبي ومنها تخصص التربية والآداب والحقوق والسياحة.

موقع التنسيق الإلكتروني 2022 Tansik.Egypt.Gov.Eg سجل رغبات المرحلة الثانية 2023

بعد انتهاء المرحلة الاولى والثانية من التنسيق للمواد كان لفتح باب التنسيق للمرحلة الثالثة من العام 2023 لتسجيل رغبات الطالب في هذه المرحلة، يجب عليك عزيزي المتابع ان تقوم بالانتقال الى موقع التنسيق الالكتروني الذي تتيحه وزارة التربية والتعليم المصرية والتسجيل في التنسيق بالرغبة التي تريدها.

موعد تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية

تم اتاحة التسجيل للمرحلة الثانية في يوم الخميس الثامن عشر من اغسطس للعام 2022 في الساعة التاسعة صباحا، و حيث سينتهي التسجيل في يوم الاثنين 22 من اغسطس لعام 2022، وبعد ذلك سوف تقرر الوزارة ما ان امكن فتح باب التسجيل في الايام القادمة او عند اكتمال الشعب من طلبة الفرعين العلمي والادبي.

سيكون التسجيل متاحًا في حال ان الطالب لم يتجاوز المرحلة الأولى، فقد رأت وزارة التربية والتعليم ان للطالب الحق في التجسيل للمرحلة الثانية في تاريخ أقصاه 22/8/2022م.