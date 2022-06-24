موقع المربع ظهور نتيجة ثانوية الكويت 2022نتيجة الثانوية العامة الكويت 2022

نتيجة الثانوية العامة في الكويت 2022 بدأت نتيجة الثانوية العامة للكويت لعام 2022 بالظهور ، حيث يبحث عنها جميع الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية في الكويت ، حيث تعتبر مرحلة حاسمة ومهمة في تحديدهم. المستقبل التعليمي ، حيث تحدد الكلية التي سيحضرها الطالب ، فيبحثون عنها بشكل دائم ومستمر خلال تلك الأيام ، لذلك سنزودكم ، خلال هذا المقال ، بالعديد من المعلومات المتعلقة بنتائج الثانوية العامة في الكويت وكيف للحصول عليها عبر موقع ثقافني.

نتيجة الثانوية العامة بالكويت 2022

سنشرح طريقة الحصول على نتائج الثانوية العامة بالكويت 2022 لأنها تحتل نتيجة الثانوية العامة بالكويت 2022 آلاف الطلاب وأولياء الأمور ، حيث تعتبر مرحلة تحديد مصيرهم ، لذلك سأفعل. يزودك بالخطوات اللازمة للحصول على النتيجة وهي:

دخول الموقع موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية.

اختيار المرحلة التعليمية وهي المرحلة الثانوية العامة.

انقر فوق رمز الاستعلام على نتائج الاختبار.

سجل جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم والرقم المدني للطالب.

عند الانتهاء من تسجيل جميع البيانات المطلوبة يقوم الطالب بالضغط على كلمة البحث.

وبذلك يستطيع الطالب معرفة نتيجته في الامتحانات.

من خلال هذه الخطوات ، يمكن لجميع الطلاب تحديد النتائج بسهولة والتأكد من درجاتهم.

موعد صدور نتيجة الثانوية العامة 2022 الكويت

تفقد وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الكويت الدكتور (علي المضف) ، اليوم الأربعاء ، الرقابة العلمية والأدبية ، للاطلاع على:

عملية تصحيح أوراق الامتحان وتصحيح الدرجات.

وأكد أنه على أي حال ستكون نتائج أقسام التربية العلمية والأدبية والدينية جاهزة يوم السبت المقبل 25 يونيو.

كما توقعت أن ينتهي العاملون في القسم العلمي من تصحيح امتحان الكيمياء يوم الخميس ، ثم يبدؤون بمراجعة وفحص ومتابعة الدرجات.

رافق معالي الوزير خلال زيارته للرقابة العلمية النائب الأول لرئيس الامتحانات العامة للرقابة العلمية والوكيل المساعد للتطوير والأنشطة التربوية (فيصل المقصد) والنائب الأول لرئيس امتحانات الرقابة الأدبية. وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العام (أسامة السلطان) الذي تبعه خلال جولته. سير عمل لجان التصحيح لضمان الدقة في مراقبة الدرجات لجميع الطلاب.