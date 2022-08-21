موقع المغلف الالكتروني للبطاقة المدنية e-envelope ، موقع المغلف هو بوابة الكترونية تعتني بالخدمات المتعلقة بالأشخاص وبخدمات الأحوال المدنية في دولة الكويت، حيث قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في دولة الكويت من خلال العديد من الخدمات التي توفرها للأشخاص عبر المواقع الإلكترونية، ولعل من اكثر الخدمات التي يتم البحث عنها ضمن البوابة الالكترونية لدولة الكويت هو طريقة لاستخراج وتجديد البطاقة المدنية، وبالحديث عن هذا الامر سنجمل كافة المعلومات المتعلقة بموقع المغلف الالكتروني للبطاقة المدنية.

موقع المغلف الالكتروني للبطاقة المدنية e-envelope

وبالحديث عن موقع المغلف الالكتروني للبطاقات المدنية في دولة الكويت ان موقع المغلف الالكتروني، هو احد الأنظمة التكنولوجية التي تتبع لهيئة المعلومات المدنية في دولة الكويت حيث تم اعتماد هذا الموقع كي يكون شفرة التقدم والازدهار في الهيئة التكنولوجية المدنية لدولة الكويت، وتسهيلاً على للمواطنين للحصول على كافه الخدمات من دون مشقة العناء بالذهاب الى المقرات والهيئات العامة والمراكز الحكومية، وحيث تم اطلاق هذا النظام للتسهيل على كافه المواطنين الكويتيين والمقيمين في دولة الكويت.

الخدمات التي يقدمها المغلف الالكتروني

مَوقع المغلف الإلكتروني يقدم العديد من الخدمات الهامة للمواطنين الكويتيين وعدد من الخدمات الإلكترونية، وذلك للتوفير على المواطنين عناء المشقة من المشاوير التي تأخذ معهم الوقت والجهد.

الخدمة الأولى: خدمة تغيير الصورة في البطاقة الشخصية.

الخدمة الثانية: تكملة بيانات المواليد للمواطنين الكويتيين والمقيمين.

الخدمة الثالثة: تغيير الصورة والاسم الإنجليزي للأفراد من غير الكويتيين

الخدمة الرابعة: تسجيل العمالة المنزلية لأول مرة.

الخدمة الخامسة: تسجيل العمالة المنزلية للبطاقة المدنية.

طريقة تجديد البطاقة من موقع المغلف

وبالحديث عن الكيفية الصحيحة لتجديد البطاقة عبر موقع المغلف الالكتروني يستطيع كل مواطن مقيم في دولة الكويت من تجديد البطاقة عبر الموقع المغلف الالكتروني باتباع الخطوات التالية، وهي أولا الذهاب الى الموقع الالكتروني التالي ثم الضغط على أيقونة تجديد البطاقة ثم ادخال الرقم المدني ثم يتم ادخال رقم المتسلسل في الخانة الخاصة ثم يتم ادخال رقم الهاتف وتأكيد عبر الرسالة النصية، وتأكيد البريد الالكتروني وتحديد فصيلة الدم.

بعد اكمال كافة الإجراءات السابقة يتم ارفاق كافة المستندات المطلوبة من الشخص ومن ثم يتم طلب الخدمة الكترونيًا وعند إصدارها يقوم المواطن بالذهاب الى المكتب القريب وأخذ الخدمة التي طلبها.