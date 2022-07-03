موقع بريطاني العلا تلهم العالم في مشاريع إعادة الحياة البرية 

قال موقع standard.co البريطاني على الإنترنت إن المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا كبيرة لاستعادة الحياة البرية والنباتات الأصلية، مع أحد أهم المشاريع لإعادة النمر العربي إلى رمال المملكة العربية السعودية.

ووفقًا للتقرير، فإن أحد أكثر المشاريع إلهامًا في جميع أنحاء العالم هو المشروع السعودي الاستثنائي لتحويل منطقة صحراء العلا إلى منطقة خضراء من خلال تقنيات التشجير.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يتم تخضير 65 ألف هكتار من الأراضي بحلول عام 2030، مضيفًا لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الطبيعة الفريدة لهذا المشروع.

وتابع منذ آلاف السنين عاش الناس في العلا في وئام مع الطبيعة، والهدف النهائي للمشروع الحالي هو استعادة تلك الحالة مرة أخرى، ومع عودة الأراضي العشبية والأشجار إلى المحميات الطبيعية في المنطقة، والحيوانات والأشجار. سيعاد إدخال الطيور إلى المبنى، وقد تم ذلك بالفعل مع المها العربي، ويجري العمل حاليًا لاستعادة النمر العربي، الذي يعد من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض، حيث لا يوجد سوى 200 منها على قيد الحياة اليوم بسبب الصيد المفرط وأسباب أخرى.

فجر جديد لصحراء العلا

في شرعان، وهي منطقة برية محمية في العلا، تمت زراعة أكثر من 20000 نوع محلي من الأشجار، مما يعني أن الصحراء قد ازدهرت بالفعل ولا يزال الغطاء النباتي في المنطقة قيد التحسين، وهذا من شأنه أن يجذب الماشية والحيوانات على هذا النحو الوعل النوبي والغزال البشري أو أيل الجبل.

وقال التقرير إن صحراء العلا تشهد فجرًا جديدًا من خلال المبادرة السعودية الخضراء، والتي ستشهد زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة و 40 مليار شجرة في الشرق الأوسط.

قال بن جولدسميث، أحد أبرز المدافعين عن البيئة في المملكة المتحدة “الخطة السعودية لإعادة تشجير العلا هي واحدة من أكثر المشاريع إلهامًا في أي مكان في العالم. إنها وجهة لجذب ملايين السياح المحتملين إلى المنطقة”.

وفي هذا الصدد، قالت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، إن جهود المملكة العربية السعودية لحماية النمر العربي من أبرز النماذج العالمية.