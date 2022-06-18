موقع تذاكر مباراة الأهلي والرائد “29” حجز تذاكر مباراة الأهلي والرائد منصة مكاني makani.com

مع اقتراب موعد مباريات الجولة الـ 29 من عمر الدوري السعودي ، أصبح البحث مكثفًا عن موقع تذاكر مباراة الأهلي والرائد المقبلة ، خاصة في ظل صعوبة الفريقين. الوضع والتهديد بالهبوط إلى الدرجة الأولى. تقام عدة مباريات مهمة في الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري ، وأهمها المباراة الهلال والفتح الذي يستضيفه نادي الفتح على ملعبه وكذلك لقاء مهم آخر وهو لقاء الاتحاد والاتفاق ومن خلال هذا المقال سنزودك برابط لحجز لقاء عبر الإنترنت وكيفية الحجز.

موقع تذاكر مباراة الاهلي والرائد القادمة

سجّل الدخول إلى منصة مكاني لحجز تذاكر المباراة مكاني.كوم .

. قم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور المطلوبين للدخول إلى الموقع.

انقر فوق تسجيل الدخول ، ثم انقر فوق الأحداث المتاحة الآن.

حدد مباراة الاهلي والرائد.

حدد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها ثم حدد رقم المقعد.

ادفع ثمن التذكرة عبر الإنترنت لتأكيد الحجز.

أخيرًا ، اطبع التذكرة من خلال تطبيق توكلنا.

وزارة الرياضة ترفع الإجراءات المفروضة على دخول الجماهير

🗒 تعرف على بروتوكول دخول الجماهير إلى الملاعب والمنشآت الرياضية بعد التحديث 🏟 pic.twitter.com/5zcesVWFJd – المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة (spokesman_mos) 15 يونيو 2022

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة ، عبر حسابه الرسمي على تويتر ، أن التحصين والتحقق الصحي غير مطلوبين في تطبيق توكلنا ، أو اشتراط ارتداء الكمامات في المدرجات.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعبه ف تي خ يقضي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 28 19 4 5 2 28:59 31 61 2 الهلال 28 18 7 3 2 27:58 31 61 3 فوز 28 17 4 7 2 34:52 18 55 4 شاب 28 15 8 5 2 35:51 16 53 5 اضمك 28 12 7 9 2 41:36 -5 43 6 الفتح 28 9 8 11 2 36:44 8 35 7 الفيحاء 28 8 10 10 2 23:21 -2 34 8 تاي 28 10 4 14 2 44:30 -14 34 9 أبها 28 9 7 12 2 42:27 -15 34 10 كوبرات 28 7 11 10 2 46:41 -5 32 11 الاهلي 28 6 13 9 2 40:37 -3 31 12 الاتفاق 28 7 10 11 2 44:38 -6 31 13 الفيصلي 28 6 12 10 2 35:26 -9 30 14 رائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30 15 الداخل 28 7 8 13 2 40:29 -11 29 16 رزمة 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

موعد مباراة الأهلي والرائد المقبلة

18.00: السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.

20.00: الثامنة مساءً بتوقيت مصر ، السودان ، ليبيا.

الساعة 9:00 مساءً ، بتوقيع مكة المكرمة ودولة قطر والكويت والبحرين.

22:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ، سلطنة عمان.

جمهور الأهلي يفتتحون # كلنا_الأهلي # عبر تويتر

دعماً للاعبين من أجل تحقيق النصر ، أطلقت جماهير الراقي عبر تويتر # كلنا # الأهلي لدفع اللاعبين لبذل أقصى جهد ، للفوز بالمباراة والخروج من عنق الزجاجة ، والجماهير. الخوف من الخسارة التي قد تسقط الفريق إلى الدرجة الأولى.

بطاقة المباراة