موقع تصوير مسلسل ستيليتو العربي وأهم المعلومات عنه،تم عرض مسلسل ستيليتو العربي في الاونة الاخيرة والذي شارك به الكثير من الابطال والفنانين السوريين كما وتم تصوير المسلسل مسلسل ستيليتو العربي في تركيا من قبل شركة انتاج في اسطنبول ويحتوي مسلسل ستيليتو العربي على العديد من الاحداث الرائعة والمشوقة التي نالت على اعجاب الملايين من الناس حول العالم مما جذب اهتمام العديد من الناس للتعرف على موقع مسلسل ستيليتو العربي.

مسلسل ستيليتو العربي ويكيبيديا

يتم تصوير مسلسل الخنجر العربي في اسطنبول بتركيا، وتأتي هذه الخطوة في محاولة لجعل المسلسل أكثر واقعية، خاصة أنه يحتاج إلى مواقع تصوير فخمة تنعكس على بيئة المجتمع الراقي الذي يدور حوله المسلسل. ولتشبه العمل المقتبس منه، يقدم العمل جانبًا مظلمًا من حياة كل ممثل كدليل على أن الحياة الفاخرة لا تشبه بالضرورة أصحابها الذين ارتكبوا أخطاء صغيرة أو كبيرة.

موقع تصوير المسلسل العربي ستيليتو

مسلسل ستيليتو هو النسخة العربية من الأعمال الشعبية في الوقت الحاضر، خاصة أنه اكتسح عدد المشاهدات، ونلخص معلومات المسلسل من خلال النقاط التالية

تدور عقدة “Stiletto Series” في إطار درامي رومانسي، لا يخلو من مشاهد الأحداث والجرائم. وهي النسخة العربية من المسلسل التركي “Small Crimes” الذي تم عرضه عام 2017، وهي مأخوذة أيضًا من مسلسل أمريكي بعنوان Big Small Crimes. تبنت MBC Studio دعم وإنتاج هذه السلسلة وعرض حلقاتها عبر قنواتها، كما يمكن مشاهدة هذه الحلقات إلكترونيًا عبر منصة شاهد. صافي، شاهد في IP. المسلسل من تأليف “لبنى مشاعلة ومي الحايك”، والمخرج التركي “إندر أمير”، ويعتبر من الأعمال الدرامية المشتركة بين ممثلين سوريين ولبنانيين.

قصة مسلسل ستيليتو كاملة

أدوار الشخصيات في مسلسل Stilo يؤديها ألمع نجوم الدراما السورية اللبنانية، بل إن بعضهم قد أعطى العمل طابعًا خاصًا بعيدًا عن الدراما التركية، ومن الممثلين

اسم الممثل دوره في خنجر الممثلة كاريس بشار ألما السيد. النجمة ديما قندلفت فلك معوض النجم سامر المصري لؤي الفنانة ندى ابو فرحات نائلة الممثل قيس الشيخ نجيب كريم معوض الممثلة ريتا حرب جويل الممثلة كارلوس عازار طارق الممثل بديع أبو شقرة خالد الممثلة نور علي ميرا

أبطال مسلسل ستيليتو

يمكن مشاهدة حلقات مسلسل Stiletto، النسخة العربية، من خلال منصة شاهد على الإنترنت. قدمت هذه المنصة الإلكترونية الحلقات الثلاثة عشر الأولى من هذا العمل، حيث تضمن عرض الحلقات للرجوع إليها بعد بثها على التلفزيون، والوصول المباشر إلى حلقات هذا العمل لمشاهدة ما فاتك والتعرف على الأحداث بالضغط مباشرة على الرابط.

رابط مشاهدة حلقات مسلسل ستيليتو

تبدأ قصة مسلسل “Stiletto” بسقوط جثة من أعلى مبنى خلال حفل حضرته طبقات المجتمع السوري الراقي. مشاهد من الإثارة والتشويق ولا تخلو من إحساس رومانسي ودرامي. يشار إلى أن مسلسل Stiletto النسخة العربية هو نسخة معدلة من المسلسل التركي “Little Crimes”.

شكل مسلسل ستيليتو العربي اهتمام واسع بمختلف دول العالم ويمكنك مشاهدة حلقات مسلسل ستيليتو العربي من خلال منصة شاهد بواقع ساعتين لكل حلقة من الحلقات عبر الانترنت كما ويحتوي مسلسل ستيليتو العربي على 45 حلقة مشوقة ورائعة.