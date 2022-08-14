موقع تقديم الكلية الحربية 2022 وشروط الالتحاق، كثرت عمليات البحث بشكل كبير من قبل الكثير من الطلاب في جمهوية مصر العربية في التعرف على موقع تقديم الكلية الحربية 2022 ، والتي تعد من أكبر وأبرز الكليات الحربية، والتي تأهل طلابها للالتحاق في صفوف الجيش المصري، حيث يحلم المئات من الطلبة في دخول هذه الكلية، وهناك الكثير من الشروط الواجب توافرها في الطالب لكي يتقدم للكلية الحربية 2022.

ما هي الكلية الحربية

تعد الكلية الحربية من الكليات المتواجدة في جمهورية مصر العربية، والمسؤولة عن تخريج ضباط ومقاتلين أكفاء في الجيش المصري، وتعد من أكثر الكليات التي يتوافد إليها عدد كبير من الطلبة وذات بمعدلات عالية، حيث يتخرج الطالب من الكلية، ويعمل مباشرة كضابط في القوات المسلحة، وفي الساعات القليلة فتحت الكلية الحربية باب التسجيل للطلبة الناجحين في الثانوية العامة للالتحاق في الكلية الحربية وفق شروط محددة أقرتها الكلية .

موقع تقديم الكلية الحربية 2022

يبحث الكثير من الطلبة الناجحين في الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية، على موقع تقديم الكلية الحربية ، والذي يمكنهم من تقديم طلبات التسجيل في الكلية، وقبل الذهاب لسحب الملف الخاص يجب عليك أول ملئ كافة البيانات المطلوبة على الموقع، ومن ثم القيام بطباعة الاستمارة، وفق الخطوات التالية:

قم بالدخول الى الموقع الخاص بالقوات المسلحة

انقر على تنسيق القبول في الكليات والمعاهد

اضغط على tansiq.mod.gov.eg

ثم اضغط على ايقونة التسجيل في الثانوية العامة وما يعادلها.

انقر فوق طلب التسجيل الإلكتروني.

املأ النموذج كما هو موضح في الفيديو أعلاه.

انقر على بيانات الحفظ النهائية بعد التأكد من صحة المعلومات.

ثم اطبع النموذج واحتفظ به حتى تشتري الملف.

شروط الالتحاق في الكلية الحربية

يوجد العديد من الشروط التي أقرتها كلية الحربية ، للقبول بالحلية، ومن أبرزها أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة، ومن أبرز شروط الالتحاق في الكلية الحربية:

يشترط في مقدم الطلب ووالديه وأجداده أن يكونوا مصريين ، ولا يشترط أن يكون أي منهم من غير المصريين

أو حاصل على الجنسية أو التقدم للحصول على جنسية دولة أخرى.

حسن السيرة والانضباط ، وألا يكون لدى المتقدم أي حكم يضر بالشرف أو الأمانة.

اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة بنجاح “مثل اختبار السمات ، واللياقة البدنية ، وكشف الجسم ، والاختبار النفسي”.

خذ قفزة الثقة من ارتفاع 7.5 متر دون تردد مرة واحدة فقط.

أن لا يقل طوله عن 170 سم وأن يكون لائقا طبيا حسب اللوائح وألا يكون معفيا من الخدمة العسكرية لسبب طبي.

أتاحت الكلية الحربية في جمهورية مصر العربية رابط خاص للالتحاق في الكلية، وذلك من خلال موقع تقديم الكلية الحربية، وفق شروط تم تحديدها من قبل الكلية، والجدير بالذكر أن الكثير من الطلبة الخريجين من الكلية يلتحقوا في صفوف القوات المسلحة.