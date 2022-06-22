موقع تواصل مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد اطلب مساعدات عينيه وماليه وخيريه للمحتاجين بالخطوات وشروط الاستحقاق

تعتبر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من أكبر وأفضل المؤسسات الخيرية التي تأسست منذ فترة في المملكة العربية السعودية ، وتعمل مؤسسة الأمير الخيرية على تقديم كافة الخدمات والمساعدات المادية التي يمكن أن تساعد المواطنين السعوديين الذين هم حقا يحتاجون إلى المساعدة بجميع أنواعها حتى يتمكنوا من إعالة أسرهم واحتياجاتهم ، وعدم الحاجة إلى غيرهم ، والعيش بسلام داخل بلادهم ، خاصة عندما نكون في ظروف صعبة وحالة ارتفاع غير مسبوق للأسعار.

كيفية طلب المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

يجب على من يرغب في الاستعانة بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية اتباع بعض الخطوات: –

قم أولاً بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد الإنسانية.

بعد ذلك ، اضغط على قائمة الصفحة الرئيسية ، ثم اختر أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

من “الخدمات الإلكترونية” اختر زر “المساعدة المالية” وحدد نوع المساعدة التي تحتاجها.

بعد ذلك تذهب إلى الصفحة لتقديم طلب المساعدة ، اكتب جميع المعلومات المطلوبة منك.

البيانات هي اسمك الكامل ومكان إقامتك وعملك ورقم التعريف القومي الشخصي ورقم هاتفك المحمول.

تتضمن البيانات أيضًا حالتك الاجتماعية والاقتصادية ومقدار الدخل الشهري الذي تحصل عليه من عملك.

ثم تبدأ بشرح الأسباب التي دفعتك للجوء إلى المؤسسة للحصول على المساعدة.

أرفق بأسبابك جميع الصور والأوراق والمستندات التي تثبت صحة أسبابك لتقديم الطلب.

في النهاية ، راجع البيانات للمرة الأخيرة ثم انقر على أيقونة “إرسال الطلب” ، وسيتم النظر في طلبك ومراجعته والاتصال بك.

شروط استحقاق مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد