موقع جدارة تسجيل جديد.. طريقة حساب نقاط جداره 1444

موقع جدارا هُو موقع تسجيل جديد يتميز بتسجيل الخريجين والخريجين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وموقع جدارا الجديد للتسجيل هُو المكان الذي يذهب إليه الناس عندما يريدون الانضمام إلى نظام التوظيف فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة . المملكة العربية السَعُودِيْة لذلك، من المهم أن تقوم بالتسجيل مع جدارا للحصول على وظيفة مناسبة بناءً على الخبرة والمهارات التي اكتسبتها أثناء عملية التسجيل الخاصة بك.

موقع جدارا للتسجيل الجديد

عندما يرغب شخص فِيْ التسجيل فِيْ برنامج جدارا لمرشح جديد، فإن الأمر بسيط يتطلب من الطالب معرفة كل تفاصيله من أجل إدخاله فِيْ النظام الإلكتروني، لذلك يمكن إجراء تسجيل جديد فِيْ جدارا باتباع الخطوات التالية الخطوات أدناه للتسجيل كباحثين عن عمل فِيْ جدارا أيضا بالضبط

أدخل رَابِطْ التسجيل فِيْ موقع جدارا.

أدخل رقم التعريف الخاص بك.

أدخل معلوماتك الشخصية مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والجنس ورمز التحقق الظاهر فِيْ الصورة.

ثم اضغط على مفتاح الإدخال.

أدخل معلوماتك الصحية

أدخل معلومات العمل.

أدخل معلومات الاتصال بما فِيْ ذلك عنوان المنزل ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني

أدخل تفاصيل الدرجة

إرفاق الشهادات المدخلة مثل الدرجة الأكاديمية وشهادة التميز ودبلومة التعليم وغيرها من المعلومات.

أدخل كلمة المرور.

أوافق على التأكد من صحة جميع المعلومات التي تم إدخالها.

انقر فوق حفظ.

انقر فوق “طباعة” لطباعة البيانات المدخلة فِيْ جدارا.

طريقة احتساب نقاط الاستحقاق 1444

جدارا هُو موقع تسجيل جديد للخريجين. يعد حساب نقاط الجدارة من أهم الأشياء التي يبحث عنها جميع المرشحين للوصول إلى الوَظْائِفْ المتاحة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تسعى وزارة العمل فِيْ البلاد إلى ضمان الشفافِيْة الكاملة والتأكد من شغل هذه الوَظْائِفْ من قبل المؤهلين بالفعل. الناس، يتم الإعلان عن الوَظْائِفْ المتاحة على أساس الجدارة ؛ بمجرد إدخال المرشحين لمؤهلاتهم وخبراتهم ومهاراتهم فِيْ النظام، يتم ربطهم بالوَظْائِفْ المناسبة بناءً على المزايا الأكثر موثوقية من خلال طريقة إلكترونية شاملة دون تدخل بشري. يحصل المرشحون على ما يصل إلى 5 نقاط لكل ميزة و +3 نقاط لأنشطة تنمية المعرفة بعد إضافة جميع الامتيازات الخاصة بهم، سيتم وضع المرشحين فِيْ أحد المستويات التالية بناءً على درجاتهم الإجمالية

حساب الـ (40) نقطة مئوية وهذا يعتمد بشكل كبير على الدرجة المتراكَمْة فِيْ درجة البكالوريوس، حيث يتم ضرب النسبة أولاً بـ (0.4)، إذا كان الرقم القياسي المتراكَمْ 90٪، فإن النقاط المئوية هنا = (90 × 0.4). ). ) = 36.

حساب النسبة المئوية لنتيجة اختبار القياس (40 نقطة) يتم تسجيل نتيجة اختبار القدرات على أنها مائة نقطة، والنتيجة التي حصل عليها الممتحن مضروبة فِيْ 0.4، على سبيل المثال، إذا حصل المرشح على 95 نقطة فِيْ الاختبار، عدد النقاط هنا = (95 × 0.4) = 38.

نقاط سنة التخرج (20 نقطة) حيث يربح المتقدم (2 نقطة) عن كل عام مضى منذ تاريخ تخرجه، إذا تخرج عام 2014 ؛ عدد النقاط هنا هُو 12 وإذا قمت بحساب نقاط نهاية الجدار فِيْ المثال أعلاه ؛ سيكون هذا (36 + 38 + 12) = 86.

تسجيل الدخول إلى موقع جدارا

عندما تقوم بالتسجيل فِيْ جدارا، سيُطلب منك تقديم تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. يمكنك بعد ذلك الاتصال بالموقع لعرض الوَظْائِفْ الشاغرة المتاحة والتقديم هناك.

يمكنك استخدام هذه الخدمة لتسجيل الدخول إلى نظام Jadara للتوظيف بالنقر فوق تسجيل الدخول عبر الوصول الوطني الموحد.

أدخل اسم المستخدم وهُو رقم الحالة المدنية وكلمة المرور،

انقر فوق تسجيل الدخول.

ستتلقى رسالة بكلمة مرور مؤقتة، أدخلها.

انقر فوق متابعة وانتظر لحظة لتسجيل الدخول بنجاح إلى برنامج توظيف Gadara.

احتساب نقاط التعويض فِيْ جدارا 1444

يتم حساب درجات المقارنة فِيْ نظام Gadara باستخدام الطريقة التالية