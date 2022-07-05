موقع حساب المواطن الرسمي للتسجيل 2022

حساب المواطن الموقع الرسمي للتسجيل 2022، صدر مرسوم ملكي سعودي بإعادة تسجيل برنامج حساب المواطن، من خلال وجود العديد من التعديلات الجديدة فِيْ طريقة التسجيل، بالإضافة إلى تخصيص عدة مليارات لدعم المستفِيْدين منه. البرنامج ومن خلاله سنتعرف على حساب المواطن والموقع الرسمي للبرنامج وخطوات التسجيل اضافة الى وجود تعديلات فِيْ هذا البرنامج.

برنامج حساب المواطن

حساب المواطن هُو أحد البرامج التي أنشأتها حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة منذ بداية عام 2017. ويهدف هذا البرنامج إلى إعفاء المواطنين وتقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة، وخاصة ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط ​​فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، أو لتعويض المواطنين المتضررين من وجود امتدادات اقتصادية من حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة، وذلك لتخفِيْف الأعباء على المواطنين وضمان حياة أفضل لهم.

الموقع الرسمي لحساب المواطن

صدر يوم أمس الاثنين 4 يونيو 2022 م، أمر ملكي باستئناف التسجيل عبر برنامج حساب المواطن للاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها البرنامج وخاصة للمواطنين المستوفِيْن للشروط التي وضعتها حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة. . اضافة الى تخصيص 8 مليارات ريال لدعم المستفِيْدين من هذا البرنامج والموقع الرسمي لحساب المواطنين الصادر عن الوزارة “”

خطوات التسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن

يمكن للمواطن التسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن إذا كان يرغب فِيْ الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج باتباع الخطوات التالية

الدخول الإلكتروني من خلال برنامج “حساب المواطن”.

يقوم مقدم الطلب بتسجيل الدخول من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج لإنشاء حساب جديد ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهُوية ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد.

قم بتسجيل الدخول من خلال الموقع الإلكتروني وإضافة كلمة المرور المؤقتة المرسلة عبر رسالة نصية إلى هاتفك المحمول لإكَمْال عملية التسجيل.

يجب على مقدم الطلب تغيير كلمة المرور الخاصة به وكتابتها بدقة مطلقة يسهل تذكرها.

يكَمْل المتقدم طلب التسجيل بإدخال المعلومات التالية إدخال البيانات العامة. أدخل بيانات العنوان. تفاصيل الحساب المصرفِيْ. بيانات الشركات التابعة. تفاصيل الدخل. بيانات العقارات.

قم بتحميل المستندات المطلوبة وستظهر هذه المستندات إن وجدت عند استكَمْال الطلب.

التحقق من البيانات المسجلة وتها للتأكد من صحتها وبالتالي تقديم طلب التسجيل.

شروط التسجيل لحساب مواطن

حددت حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة فئات معينة من المواطنين يمكنهم التسجيل فِيْ نظام حساب المواطنين، وفقًا للشروط التالية

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السَعُودِيْة، باستثناء سعودية متزوجة من أجنبي وأجنبية متزوجة من سعودي.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب بطاقات التنقل.

يمكن للمواطن المستقل الذي يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر التسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن.

أولئك الذين يرغبون فِيْ التسجيل فِيْ البرنامج مطالبون بالعيش فِيْ منزل منفصل.

تعديلات حساب المواطن الجديد

أضافت حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة بعض التعديلات الجديدة على نظام حساب المواطن وهذه التعديلات كالتالي

إعادة فتح باب التسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن وفق الترتيبات المعلنة من الوزارة.

تقديم ما يقرب من 8 مليارات ريال سعودي كدعم مالي إضافِيْ للمستفِيْدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العالم الحالي.

تخصيص ما يقرب من 408 مليون ريال سعودي كَمْساعدة مالية للمستفِيْدين من برنامج أصحاب الحيازات الصغيرة.

اتصل بخدمة العملاء

يجوز للمواطن المقيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والمستفِيْد من برنامج حساب المواطن الاتصال بخدمة العملاء عبر وسائل الاتصال التالية

يمكن للمتقدم الدخول من خلال الحساب الإلكتروني للبرنامج “”.

من خلال الاتصال برقم الدعم الفني 19912، والذي يعمل كل يوم أحد وخميس من الساعة الثامنة صباحًا إلى العاشرة مساءً.

من خلال زيارة موقع خدمات المستفِيْدين لحساب تويتر مواطن “”.

بهذا نكون قد انتهِيْنا من هذا المقال بعنوان موقع المواطن الرسمي للتسجيل 2022 والذي تناولنا فِيْه معلومات عن حساب المواطن والموقع الرسمي للبرنامج وطريقة التسجيل بالبرنامج وأهم التعديلات التي أجرتها الوزارة فِيْ البرنامج وطرق ذلك. تواصل مع حساب المواطن.