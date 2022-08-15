موقع كنيسة أبو سيفين في إمبابة ، لقد ذاع انتشار خبر من صباح يوم الاحد 4 أغسطس 2022 عبر العديد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي في حين انتشر أيضاً عبر وسائل الإعلام المصرية المحلية جاء مفاده عن اندلاع حريق داخل كنيسة أبو سيفين بإمبابة بمحافظة الجيزة بجمهورية مصر ، بما نتجة عنه وفاة بعض الضحايا ، مما دفع البعض الى التعرف الى الموقع والمكان بالتحديد الذي تتواجد به كنيسة أبو سيفين ، تابعوا معنا .

كنيسة ابو سيفين

تسمى كنيسة القديس مرقوريوس، وتعتبر كنيسة قبطية أرثوذكسية، وتقع شمال قلعة بابل في مصر القديمة، من بين مجموعة من الكنائس القديمة التي لها أهمية كبيرة. يوجد في دير أبو سيفين ثلاث كنائس ودير، وقد خصصت إحدى هذه الكنائس للقديس في منطقة بابل القديمة، وقد سميت هذه الكنيسة على اسم القديس فيلوباتير مرقوريوس الملقب بأبي سيفين.

موقع كنيسة ابو سيفين فى امبابة

يقع أبو سيفين في محافظة الجيزة في مصر القديمة. وهي من أقدم الكنائس الأرثوذكسية في جمهورية مصر العربية. عاش هناك العديد من البطاركة الأقباط خلال القرنين الحادي عشر والخامس عشر. في وقت لاحق، أصبح مكان دفن للعديد من الكهنة وقادة الكنيسة. أهميتها تنبع من تاريخها. كانت مقر البابا القبطي الأرثوذكسي بين 1300 و 1500 م.

بناء كنيسة ابو سيفين

هدم “أبو سيفين” وأعيد بناؤه أكثر من مرة. تحمل هذه الكنيسة الطابع القبطي، حيث يحيط بمدخلها عمودان فوقهما أيقونتان أحدهما للسيدة العذراء مريم والآخر ليسوع المسيح. أما بالنسبة للهيكل الرئيسي، فقد تم بناؤه من خشب الأبنوس المطعمة بصلبان رقيقة مطلية باللون العاجي. أما عن صحن الكنيسة أو فناء الكنيسة، فهناك أمبولات مزخرفة بالفسيفساء ترتكز على 15 عمودًا، بالإضافة إلى مذبحين. المذبح الجنوبي مخصص للملاك رافائيل، والمذبح الشمالي مخصص للسيدة العذراء مريم، بالإضافة إلى عشرة مذابح أخرى.

بيت ابو سيفين امبروزو

تعتبر “أبو سيفين” بمنطقة أمبروزو من أهم الكنائس التي يرتادها المسيحيون أيام الأحد من كل أسبوع للعبادة وأداء شعائرهم الدينية، بالإضافة إلى الأنشطة الدينية والثقافية والترفيهية التي تقيمها الكنيسة. يتم الإعلان عن هذه الأحداث على صفحتهم الرسمية على Facebook، والدخول إلى الصفحة الرسمية لـ “كنيسة الشهيد الكبير أبي سيفين – أمبروسو”.

موقع كنيسة أبو سيفين في إمبابة ، تعد من أشهر الكنائس القديمة في مصر، وتشتهر بتاريخها العريق الذي يعود إلى مئات السنين ، والذي ذاع خبر اندلاع حريق بها أدى بحياة العديد من الضحايا داخلها ، وهي تقع بمحافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية .