موقع كوفي غازي الذيابي في الطائف ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال ما اسم مقهى غازي الذيابي ، والذي جاء بعد ظهور إنتشار خبر زواج غازي الذيابي وهو من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة والشخصيات التي اثارت الهام الجميع والذي ساعده على تكوين قاعدة جماهيرية في الخليج العربي إتقانه الشعر ، تابعوا معنا .

من هو غازي الذيابي

غازي الذيابي شاعر سعودي ومدرس لغة عربية سابق. ولد في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية خلال ثمانينيات القرن الماضي. لذلك أتقن الذيابي في عقده الرابع أسلوب الشعر القبلي النبطي المنتشر في دول الخليج العربي، وتخرج في قسم اللغة العربية. من إحدى جامعات المملكة، وهذا مكنه من إتقان أساليب الشعر العربي الكلاسيكي وإتقان بحارها. غازي الذيابي كان يعمل كموظف في سلك التعليم السعودي، وعندما لم يتمكن من الحصول على إجازة طويلة الأمد قدم استقالته بعد عام ونصف من عمله، وشارك في “زد فرصتك”. ” برنامج. ) التي تم عرضها على قناة البداية.

سيرة غازي الذيابي

تتضمن سيرة الشاعر غازي الذيابي المعلومات الهامة التالية

الاسم الكامل غازي ربيع الذيابي.

اسم الأم مريم المطيري، الملقبة بأم عقب.

الاسم المستعار ابو خالد.

تاريخ الميلاد من مواليد الثمانينات من القرن الماضي.

مكان الميلاد الطائف، المملكة العربية السعودية.

العمر في العقد الرابع من عمره.

مكان الاقامة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

جنسيتي سعودية.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غيدة سهيل.

جنسية الزوجة سعودية.

عدد الأبناء ثلاثة أبناء خالد ومازل ومريم.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة شاعر.

موقع قهوة غازي الذيابي بالطائف

تقع قهوة غازي الذيابي في تيرا مول بحي الجل شرق الطائف عند تقاطع طريق الملك خالد مع شارع الخمسين مقابل جوري مول الطائف. يمكن معرفة الموقع من خلال تطبيق خرائط جوجل من خلال الرابط المباشر التالي “” وتعمل القهوة يومياً من الساعة الخامسة صباحاً حتى الثانية عشر منتصف الليل.

إنستغرام غازي الذيابي

ينشط غازي الذيابي بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع انستجرام الذي يتابعه نحو 382 ألف متابع، ويشارك جمهوره صوره الشخصية خلال رحلاته وأعماله المختلفة، ويمكن متابعته من خلال ما يلي رابط مباشر “”

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