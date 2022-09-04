موقع نتائجنـا.. إعلان نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ،أصدرت وزارة التربية العراقية في الاوقات الأخيرة عدد من القرارات الخاصة بإعلان نتائج الصف السادس للطلاب الذي لم يجتازوا الدور الأول بنجاح ،كما أوضحت كافة الإجراءات الخاصة بعمليات التصحيح والإعداد ومفاتيح التنسيق لدراسة المرحلة الدراسية العليا.

نتائج الدور السادس الابتدائي الثاني 2022

يمكن لجميع الطلاب العراقيين الآن بسهُولة استخراج نتائج الجولة الثانية من الصف السادس الابتدائي 2022 عن طريق الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم، بعد أن أعلن المسؤولون عن إتمام جميع فحوصات التصحيح وة والتأهيل، وكذلك الإعداد . من بيانات الطلاب استعدادًا لإرسالها إلى المدارس خلال الساعات العديدة القادمة حتى يتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من استخراج بيان رسمي بالدرجات والمجاميع.

تعرف على نتائج الجولة الثانية من المرحَلْة الابتدائية السادسة 2022

يمكنك الان بسهولة الحصول على نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة 2022، الدور الثاني، بالدخول مباشرة الى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وأوضح وزير التربية العراقي علي مخلف ان نسبة النجاح هذا العام فِيْ نتائج الصف السادس والثاني. تعتبر الدورة مرضية على نطاق واسع، حيث يعتبر الصف السادس الابتدائي من أهم الفصول فِيْ حياة الطلاب، والنجاح فِيْها يمكّن الطالب من التأهل لدخول مرحَلْة تعليمية جديدة. يذكر ان نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة والثانية ظهرت فِيْ محافظات مختلفة مثل الرصافة والقادسية والكرخ واربيل وكركوك وذي قار. ،….و اخرين.

خطوات الاطلاع على نتائج الجولة الثانية من المرحَلْة الابتدائية السادسة 2022

هذه هِيْ الخطوات الصحيحة لنتائج الانتخابات التمهِيْدية السادسة 2022، الجولة الثانية:

أولاً، يجب على الطالب تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية مباشرة أو قم بزيارة موقع نتائج الوزارة.

ثم التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية ومنه اختيار نتائج الطلاب.

بعد ذلك تدخل القسم السادس من نتائج الانتخابات التمهِيْدية، الجولة الثانية 2022.

ثم يقوم الطالب بإدخال بيانات الاسم ورقم الاختبار بشكل صحيح.

يحدد اسم المقاطعة التي تنتمي إليها.

ستظهر النتيجة على الفور بالدرجات.

موقع نتائجنـا.. إعلان نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ،كما أوضح بعض المسؤولين بالوزارة عن نتائج النجاح مبشرة ومناسبة وكيفية الحصول على النتيج فور إعلانها خلال الاسبوع المقبل من موقع الوزارة الإلكتروني.