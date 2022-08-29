موقع نتائج اختبار القبول في مدارس المتفوقين 2022، ينتظر الطلاب في جمهورية سوريا العربية نتائج القبول في مدارس المتفوقين حيث تقدم أكثر من 21 ألف طالب وطالبه اختبارات القبول في مدارس المتفوقين وينتظرون نتائج القبول وكان من بينهم 13,451 طالب للصف السابع الأساسي وقد تم توزيعهم على نحو 135 مركزا في امتحانات على مختلف المحافظات وكان عدد طلاب الصف الأول الثانوي 7,350 طالب وكم توزيعهم على نحو 120 مركز.

نتائج المتفوقين 2022 في سوريا

أوضحت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور عبد الحكيم الحماد حول استمرار اختبارات القبول وسط الإجراءات التي حددتها الوزارة في سلم النجاح للصف السادس والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي على مستوى المحافظات السورية وقد حققت الوزارة الشروط المتقدمين لاختبارات القبول بالمدارس المتفوقين وكان عدد المدارس 38 مدرسة على مستوى المحافظات.

رابط نتائج اختبار القبول في مدارس المتفوقين 2022

يحتاج الطلاب إلى الرابط الإلكتروني المخصصة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في مدارس المتفوقين 2022 لمعرفة نتائجهم، كما ذكرت وزارة التربية والتعليم على رابط الإلكتروني وتم تفعيل الروابط في محافظات سوريا المتمثلة في دمشق وريف دمشق والقنيطرة والسويداء ودير الزور وحماة وحمص واللاذقية وطرطوس والرقة والحسكة وحلب، لمرحلة الصف العاشر ويمكن معرفة نتائج الطلاب والطالبات في مدارس المتفوقين لعام 2022م من هنا.

نتائج اختبار القبول في مدارس المتفوقين 2022

يمكن معرفة نتائج القبول في مدارس المتفوقين لعام 2022 حسب كل محافظة من محافظات سوريا فقد وضعت وزارة التربية والتعليم العالي رابط الإلكتروني مخصص لكل محافظة من محافظات سوريا يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج القبول في مدارس المتفوقين لعام 2022.

اختبار القبول في مدارس المتفوقين 2022

صرحت وزارة التربية والتعليم العالي في سوريا برئاسة الدكتور عبد الحكيم الحماد إن اختبارات القبول في مدارس المتفوقين تمت من الوجه من قبل لجان متخصصة في الوزارة وجرت العمليات الإجرائية المتخصصة في اختبارات التدقيق وإعداد النتائج وفقه نزاهة وعدالة كاملة لكي ينال كل متقدم نصيبه من قدراته والاختبار التي قدمه.

وضعت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني يمكن للطلاب الدخول عبر هذا الرابط لكي يتم الاستعلام بشكل فوري ومباشر عن نتائج الطلاب الذين تقدموا لمدارس المتفوقين لعام 2022.