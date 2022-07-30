موقع نتائج التوجيهِيْ فلسطين 2022 حسب الاسم || رَابِطْ نتائج الثانوية العامة بالاسماء فِيْ فلسطين وزارة التربية

العديد من طلاب المدارس الثانوية ينتظرون نتائج التوجيهِيْ فِيْ دولة فلسطين بحَلْول عام 2022، يدخلون موقع نتائج التوجيهِيْ الفلسطيني 2022 ويفترض أن تظهر النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تؤكد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية استكَمْال عملية التصحيح وة الوثائق، وإعلان أسماء قادة التوجيهِيْ الأوائل فِيْ فلسطين يوم السبت الموافق 30 يوليو. . 2022، ثم ستتم الموافقة على النتيجة وإرسالها إلى موقع النتائج. سنتعرف أكثر على الوزارة فِيْ هذا المقال.

موقع نتائج التوجيهِيْ الفلسطيني 2022

بحوالي 87 ألف طالب وطالبة، فإن نتائج امتحانات التوجيهِيْ فِيْ دولة فلسطين للعام 2022 للشطر العلمي تعادل 23271 طالب وطالبة، أما القسم الأدبي فِيْبلغ حوالي 65173 طالب وطالبة. الطلاب. فقد استغرقت الامتحانات بعد أن انتهى الجميع قرابة الشهر ولذلك بدأ البحث عن النتيجة. أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن النتائج ستظهر يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، كَمْا حددت الوزارة طريقة استخلاص النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من خلال تسجيل اسم الطالب فِيْ أربعة أرباع مع رقم المقعد، و انقر فوق استعلام وستظهر النتيجة على الفور.

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أرادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية توضيح طريقة استخلاص نتائج التوجيهِيْ فِيْ فلسطين، من خلال بوابة النتائج الإلكترونية. يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج التوجيهِيْ واستخراجها باتباع الخطوات التالية