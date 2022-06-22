موقع نتائج القبول الموازى 2021-2022 جميع المحافظات العراقية عبر وزارة التربية والتعليم العراقي

رابط الوصول إلى نتائج القبول الموازي 2021-2022 في جميع أنحاء العراق على موقع وزارة التربية والتعليم في العراق ، نقدم هنا نتائج مرحلة القبول الموازية للعام الدراسي 2021-2022 في العراق وهم قلقون من التأخير في نتائج مرحلة القبول الموازية. سنشرح اجراءات الحصول على نتائج القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد استكمال جميع الاجراءات. اعمال التصحيح والمراجعة النهائية من خلال مراقبة الدرجات في نتائج القبول الموازية في جميع محافظات العراق مع رقم الامتحان

نتائج القبول الموازية

وتعتبر من أهم المعالم التعليمية على مستوى العراق ومحافظته بأكملها ، حيث تتيح للطالب الناجح فرصة دخول الجامعات العراقية. جميع الجامعات في البلاد الآن مفتوحة لجميع الطلاب وتحتاج منهم لتقديم مستندات للتسجيل ، بسبب ظهور فيروس كورونا الجديد في العراق. يتم الإعلان عن نتائج عملية القبول الموازية عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، وتهدف الوزارة إلى حماية صحة وسلامة الطلاب من خلال الحد من السكان وتسهيل وصولهم إلى النتائج. من أجل حماية صحة الطلاب والنهوض بالنظام التعليمي في جميع محافظات العراق ، تعمل وزارة التربية والتعليم في ذلك البلد على إتاحة جميع طرق التدريس وإعلان النتائج على الإنترنت.

خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022

واجه بعض الطلاب صعوبة في الوصول إلى نتائجهم والحصول عليها والتشكيك فيها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية ، وتم نشر نتائج القبول الموازية على الإنترنت على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

يجب على الطالب زيارة M.وقعت وزارة التربية والتعليم العراقية

حدد “الخدمات الإلكترونية”.

ثم القبول نتائج موازية.

اختر بلدك.

أدخل رقم معرف الامتحان الخاص بك.

في النهاية ، انقر فوق إظهار النتائج لمعرفة ما إذا كان التنزيل ناجحًا أم لا.

يمكن للطلاب طباعة نتائجهم واستخدامها كوثائق رسمية يمكنهم تقديمها إلى الجامعات.

تنسيق القبول الجامعي في العراق

وفقًا لهيكل الكليات ، يجب على كل كلية يلتحق بها الطلاب قبول الدرجات التالية: