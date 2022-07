موقع نتائج بكالوريا 2022 bac.onec.dz استخراج نتائج البكالوريا الجزائر 2022 .. رَابِطْ كشف نتائج شهادة البكالوريا

bac.onec.dz 2022 résultats bac استخراج نتائج البكالوريا الجزائرية 2022. الرَابِطْ www.onec.dz موقع كشف عن نتائج البكالوريا فِيْ غضون ساعات قليلة ومن المتوقع صدور نتائج البكالوريا الجزائرية سيعلن خلال الأيام السابقة، لكن التأجيل حدث نتيجة فشل أثر على الموقع فِيْ إعلان النتائج، وردت تقارير عن 700 ألف طالب ينتظرون الآن إعلان نتائج الدورة العادية بعد الإعلان رسميًا عن ظهُوره. بعد عيد الأضحى المبارك. بسبب هذا العيب تم تغيير تاريخ الاعلان النتائج النتائج BAC. سيعقد بين 16 و 18 يوليو، جلسة يونيو، لجميع المرشحين المتعلمين وغير المسجلين وسنواصل متابعة منصة المكتب الوطني للامتحانات والكفاءات حيث يعلنون النتائج فِيْ الساعات القليلة القادمة.

bac.onec.dz نتائج باك 2022

يترقب الجميع النتائج بفارغ الصبر، خاصة وأن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعبيد لم يصدر بعد إعلانًا رسميًا عن المَوعِد المحدد لعرضه، لكنه صرح بأنه سيكون فِيْ وقت ما فِيْ الأسبوع الثالث أو أوائل الأسبوع الرابع. أسبوع يوليو

نتائج الثانوية العامة فِيْ الجزائر

بعد معرفة أن الالتماس قد تم تقديمه على مستوى المؤسسات التعليمية، سيتمكن جميع المرشحين المجانيين من استخراج النقاط وحساب متوسطهم والبدء فِيْ وضع خطط لإعادة دمج الطلاب الفاشلين خلال العام الدراسي 2022-2022 بعد إعلان النتائج. فِيْ الساعات القليلة القادمة. .

