موقع نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية 2022 tansikegypt.gov.eg هنا نتيجة تنسيق الجامعات، حددت وزارة التعليم العالي قبل ساعات موعد نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية، لكلا الفرعين، وذلك من خلال موقع الوزارة tansikegypt.gov.eg، كما وتم تحديد الحد الأدنى لمجموع وهو 246 درجة فأكثر للفرع العلمي، و238 درجة فأكثر للفرع الأدبي.

نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية 2022

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد نبهت الطلاب بعد الاطلاع على نتائج تنسيق المرحَلْة الثانية بطباعة بطاقة الترشيح من موقع tansik egypt.gov.eg والذهاب بالبطاقة إلى مقر المدرسة التي رشح فِيْها لاستكَمْال عملية التسجيل فِيْ المدرسة، وأعلنت الوزارة أن عدد الطلاب الملتحقين بالمرحَلْة الثانية بلغ نحو 255 ألف طالب وطالبة.

رَابِطْ نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية للجامعات

ادخل على موقع تنسيق الجامعات المصرية tansik egypt.gov.eg .

. سجل بيانات الطالب واسمه ورقم مقعده.

انقر على النتيجة بتنسيق Word لعرض الجامعة التي تم ترشيحك لها.

تنسيق المرحَلْة الثانية 2022 للجامعات

نشرت وزارة التربية والتعليم بيانا عن المدارس التي يوجد بها أماكن لطلاب المرحَلْة الثانية وهِيْ “كلية الطب البيطري / التمريض / اللغة الإنجليزية للأعمال / كلية دار العلوم / التربية / الحقوق / الآداب / كلية الألسن / التجارة / كلية الاقتصاد والعلوم السياسية / إعلام “.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وأعلنت الوزارة أنه بعد المؤتمر الصحفِيْ حول نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية 2022، سيتم فتح نافذة التقديم للحد من إبعاد الطلاب عن المرحَلْتين الأولى والثانية، بهدف استقطاب الطلاب فِيْ المدارس القريبة. سكنهم لتخفِيْف أعباء الطلاب عند الانتقال للجامعة، وقررت الوزارة عدم السماح للطلاب بالانتقال بين الجامعات الخاصة والجامعات الخاصة، وقد عُرف ذلك من خلال تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي د. عادل. عبد الغفار.

حددت وزارة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية عن نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية 2022 والتي ستصدر بر الموقع الرسمي للوزارة يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022، وقررت الوزارة عدم السماح للطلاب بالانتقال بين الجامعات.