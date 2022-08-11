موقع نيوزلندي The Line رؤية عظيمة لمدن المستقبل 

قال موقع Stuff في نيوزيلندا، إن المملكة العربية السعودية كشفت عن أفخم مشروع معماري في العصر الحديث، The Line، الذي وصفه بأنه رؤية كبرى لمدن المستقبل، مع توقع أن يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، يعيشون في مرآتين. ناطحات سحاب مغلقة.

قال بيل ماكاي، كبير المحاضرين في الهندسة المعمارية والتخطيط في جامعة أوكلاند “يمكن أن يعلم الخط لنيوزيلندا شيئًا أو شيئين عن مدن المستقبل، حيث لن يكون أقل من سفينة فضاء عملاقة مبحرة على الأرض”.

وتابع “من المخطط أن تكون المدينة السعودية حديثة للغاية وستكون مكانًا يرقى إلى مستوى التوقعات، حيث سيكون الذكاء الاصطناعي أساسيًا للحياة هناك، وستكون خالية من السيارات وخالية من الكربون ومستدامة تمامًا. .. ومناخ محلي معتدل ومنتظم “.

وأضاف ماكاي “إن وضع المرآة في الخارج والناس في الظل أمر ذكي جدًا لمواجهة حرارة الصحراء، كما أن نظام النقل تحت المدينة يجعله مستدامًا بشكل دائم”.

الخط هو مثال لمدينة حديثة جديدة

وخلص التقرير إلى أن “The Line هو جرس إنذار لمدن العالم من حيث التصميم، وبالمقارنة، تحتاج نيوزيلندا إلى البدء في أخذ هندستها المعمارية على محمل الجد للتنافس مع المدن الجديدة الحديثة مثل NEOM و The Line، وهما إجابة واضحة لجميع الأسئلة المتعلقة بالتلوث وتغير المناخ والاكتظاظ.