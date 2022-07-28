موقع هندي ذا لاين ستكون عجيبة من عجائب عالم المستقبل 

قال موقع zeebiz الهندي إن The Line City في نيوم مصمم ليكون من بين عجائب العالم الجديدة، حيث يكلف المشروع مليارات الدولارات ويتضمن إنشاء قطاعات قائمة على التكنولوجيا مع إدراج مراكز البحث والرياضة والترفيه. أماكن ومنتجعات.

وقال التقرير إن المدينة الجديدة التي يتم بناؤها في المملكة هي مشروع رائد لتطوير الأعمال والسياحة على ساحل البحر الأحمر كجزء من جهود الحكومة السعودية لتنويع اقتصادها من خلال برامج الرؤية الطموحة 2030.

يلهم The Line العالم بمستقبل البناء

وأضاف التقرير تم تصميم The Line at NEOM للاستجابة لبعض التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا التي تواجه المناطق الحضرية، بالإضافة إلى إلهام المدن الأخرى حول العالم بطرق جديدة للتجول، حيث يمكن أن تحصل على أي مكان من 5 دقائق. بحد أقصى 20 دقيقة، فلا داعي لسيارات أو طرق

ستحافظ المدينة أيضًا على 95٪ من البيئة الطبيعية المحيطة بالموقع، مما يبرز علاقة الإنسان بالطبيعة.

تصاميم جريئة

كما تتضمن خطط التصميم في المدينة السعودية الحفاظ على البيئة لضمان مستقبل أفضل للكوكب، وتختبر المملكة بجرأة كيفية تصميم المساحات بطريقة ذكية وثورية ورائدة، مع العلم أن كل الطاقة المستخدمة هي 100 ٪ قابلة للتجديد. سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الهيدروجين الأخضر، مما يضمن نظامًا بيئيًا خالٍ من الانبعاثات.

الخط هو أحد عجائب الدنيا الجديدة.

وقال التقرير أما تصميم The Line فهو يجعله من عجائب العالم الجديد، فهو مصمم على شكل ناطحات سحاب مزدوجة، أي بطول 170 كم وعرض 200 متر، والجداران عبارة عن مرايا. التي تعكس الطبيعة لتحقيق الانسجام التام بين البحر والجبال والوديان.

واختتم التقرير بالقول إن ذا لاين في نيوم مدينة المستقبل عالم سحري يضم أفضل وجهة للعمل من المنزل والترفيه، وتحيط به الجبال والبحيرات مما يجعلها من أجمل مدن العالم. . مستقبل.