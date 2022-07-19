موقع وزارة التربية السوريه نتائج التاسع 2022 || إستخراج النتائج عبر موقع moed.gov.sy

تم تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم السورية نتائج التاسع من عام 2022 بالتزامن مع المَوعِد القادم للنتائج حيث من المفترض أن تعلن نتائج التاسع من سوريا 2022 للعام الحالي من خلال التعليم. الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى عرض نتائج الثانوية العامة بجميع فروعها، وكذلك إظهار نتائج الوَظْائِفْ التجارية والصناعية والمهنية النسائية. كَمْا يوفر موقع وزارة التربية والتعليم السورية إمكانية التحقق من أسماء الطلاب الأوائل فِيْ مختلف المحافظات السورية عند ظهُورهم رسميًا وفقًا للتاريخ المحدد.

موقع وزارة التربية والتعليم السورية نتائج التاسع من العام 2022

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، سيتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من الاطلاع على النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية، نتائج التاسع 2022 فور ظهُورها خلال ساعات قليلة من الآن، بحسب المصادر. أكد أن جميع أعمال التصحيح قد اكتملت وأن وزارة التربية والتعليم السورية خصصت تطبيقًا إلكترونيًا يمكن تنزيله من خلال (Google Store) على الهُواتف ليتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائج التاسع من الشهر السوري حسب الاسم والاشتراك. رقم. جميع المحافظات التالية (حماة – حَلْب – اللاذقية – دمشق – حمص – طرطوس – السويداء – الرقة – دير الزور – الحسكة – القنيطرة – درعا – إدلب).

خطوات استخراج النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية نتائج التاسع 2022

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية نتائج التاسع من 2022 يمكن استخلاص النتائج باتباع الخطوات التالية