موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية نتائج التوجيهي الأردن ، تم اصدار خبر من داخل وزاره التربية والتعليم الأردنية ان الوزارة قد انهت كافه عمليات رصد العلامات لطلبه الثانوية العامة للمرحلة الأولى من العام 2022 حيث اكدت بعض المصادر من الأساتذة المختصين من وزاره التربية والتعليم الأردنية من خلال عينات تم اختيارها عشوائيا حتى تصل الإعلان عن النتائج لهذا اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من أغسطس للعام 2022 تابع المقال للحصول على رابط وموقع الإعلان.

رابط نتائج التوجيهي الاردن

في هذا اليوم اليوم الخميس الموافق 18 من شهر أغسطس للعام 2022 تسود حاله من الترقب من أهالي طلبه الثانوية العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم تحديد موعد اعلان النتائج اليوم، وسوف يقوم الطالب بالبحث عن علامته عبر موقع وزارة التعليم من خلال الدخول برقم الجلوس أي رقم المقعد او الاسم الرباعي ، وأوضحت الوزارة بان معدلات الثانوية لهذا العام اعلى من المستويات السابقة الى انه تم تصحيح العلامات وفق رقابة عالية وتم التدقيق بشكل كبير، ليطمئن الطالب حول علامته المطروحة.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

أصدرت وزارة التربية والتعليم الأردنية بيانا تفيد به ان وزير التربية والتعليم سيقوم بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الثانوية العامة، وسوف يشهد هذا المؤتمر الطلبة الناجحين في الثانوية العامة والاوائل والمتفوقين في كافه الفروع حيث سيتم الإعلان عبر الموقع الخاص بالوزارة وعبر قنوات التلفزيون الإخبارية الأردنية وكافه القنوات الأخرى، لذلك نعلم ان نتائج الثانوية العامة هي من اهم الاحداث التي تدور كل عام.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية نتائج التوجيهي الاردن

أصدرت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن اعمال رصد العلامات للطلبة قد انتهت رسميا، ما أدى الى ان تقوم الوزارة بإصدار يوم نتائج الإعلان وهو يوم الخميس الموافق الثامن عشر من أغسطس الجاري لهذا العام 2022م وأكد الوزير أن كافه المتخصصين في برنامج الموقع الالكتروني يعملون بجهد واجتهاد على تهيئه الرابط الخاص بنتائج الثانوية العامة، حتى يتم الدخول بسهوله ويسر لكافة الطلبة للبحث عن علاماتهم عبر الموقع، وأيضا قد تحدثت وزاره التربية والتعليم عن الوقت الذي سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة.

وبهذا نكون قد اجملنا كافة المعلومات الخاصة بالدخول الى موقع الوزارة الأردنية للإعلان عن نتائج الثانوية العامة للعام 2022م، حيث سيقوم الطلبة بالدخول الى الموقع لفحص نتائجهم عن طريق رقم الجلوس.