موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، اعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج التنسيق المرحلة الثانية لعام 2022 و 2023 حيث قامت وزارة التربية والتعليم بعرض نتائج التنسيق المرحلة الثانية لعام 2022 وزاد الباحث من قبل الطلاب أولياء الأمور عبر المواقع الإلكترونية عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية لكي يتمكن من معرفة النتائج وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي عن نتيجة التنسيق المرحلة الثانية لكي يتم معرفة الكلية التي سيلتحق بها الطلاب.

موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

عرضت وزارة التربية والتعليم نتائج التنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بمركز وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بإمكان الطلاب في المرحلة الثانية زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة نتائج التنسيق ويمكن زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني المخصص التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العالي في جمهورية مصر العربية من هنا.

تنسيق المرحلة الثانية 2022 -2023

أكدت ووزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي عبر مواقع الرسمية عبر مناسبة الفيسبوك عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لهذا العام حيث تم تسجيل الحد الأدنى للفرق العلمي والعلوم وكذلك علمي رياضة وسجلت 246 درجة وكانت النسبة بحوالي 60 %، وتم تسجيل الحد الأدنى من تنسيق الشعبة الداوية بنسبه 238 درجة وكانت النسبة 58 ٪.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

وصرحت ووزارة التربية والتعليم والبحث العالي عن توفير عدد من الأماكن والمقاعد الشاغرة في الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية لكافة الطلاب للمرحلة الثانية للتنسيق كما وأعربه ووزارة التربية والتعليم عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وذلك لمعرفة نتائج الطلاب لصابتين العلم والأدبي الذي بلغ عدده وتحدثت الوزارة أن الاختبارات تمت وفقه الضابط والقواعد التي أقرتها ووزارة التربية والتعليم كما يمكن زيارة موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من هنا.

يواصل الطلاب في كافة المعاهد والكليات إلى التقديم للحصول على الشهادات العربية والأجنبية وتقديم الأوراق الثبوتية للالتحاق في كافة الجمال المصرية مثل جامعة عين شمس وجامعة أسيوط وكذلك جامعة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية حيث يتمكن الطالب من التسجيل في الكلية التي يرغب بها.