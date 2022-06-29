موقع ياباني مستقبل الإنترنت يمكن أن يكون في الرياض

قال موقع Voyage الياباني، إن الرياض أصبحت منتجعًا صاخبًا، وستستمر في النمو والتطور والازدهار بجذب ملايين الزوار، ومع جدة، ستصبح وجهتين رئيسيتين للأعمال والعطلات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف بالإضافة إلى ما سبق، أصبحت الرياض أيضًا مركزًا لعرض النطاق الترددي للإنترنت أو المجال، والذي يعد بالنسبة لمن لا يعرف أحد الأدوات المهمة التي يحتاجها المستخدم لإرسال واستقبال المعلومات في الإنترنت.

المجال هو اسم أو رابط الموقع الذي يمكن من خلاله زيارة الموقع مباشرة، فما علاقة ذلك بالمدينة السعودية

أوضح تقرير موقع الويب الياباني المعلومات المذكورة أعلاه قائلاً أصبح مجال Riyadh.flights، أغلى نطاق في تاريخ الإنترنت، وقد تلقى عدة عروض أسعار بأكثر من 62 مليون دولار، أي بعبارة أخرى، أصبح نطاق .flights من أكثر المجالات قيمة. نطاقات المستوى الأعلى التي تم إنشاؤها تجاريًا.

الرياض مقصد سياحي على الأرض والإنترنت

قال الموقع الياباني لقد كانت المملكة العربية السعودية بارعة للغاية في استثماراتها في السياحة والسفر حيث تقوم بتحويل اقتصادها من الاعتماد على النفط إلى السياحة والسفر والتكنولوجيا والفنون وريادة الأعمال، والسفر إلى الرياض ينمو بشكل كبير، وما يذهل المتخصصين في المجال هو أن المدينة السعودية قد تم ربطها كوجهة سياحية برية وعبر الإنترنت من خلال مجال Riyadh.flights.

وقال التقرير لقد فقدت العديد من الشركات فرصًا لا حصر لها للتسويق الرقمي لأنها موجودة على مواقع .com، لكن الناس في المملكة فكروا في مجال جديد ومختلف ومبتكر، ويمكن لملايين الأشخاص استخدام هذا النطاق كل شهر للسفر إلى مواقع. المدينة السعودية وتجربة البلد المذهل، وحجز السفر بطريقة مبتكرة.

وفقًا لـ Google Domains، تساعد المجالات الأحدث مثل رحلات الطيران على بناء انطباع دائم للعلامة التجارية من خلال التمايز والتفرد، وهي أيضًا فرصة لتكون في طليعة الثورة نحو أسماء النطاقات المميزة التي تنتشر بسرعة. هدف موقع الويب وقيمته.

قريباً، فإن تدفق المسافرين إلى الرياض سيحجز رحلاتهم عبر رحلات الرياض، ومثلما ستقود الرياض مستقبل السفر، فإنها بالتأكيد ستقود مستقبل الإنترنت.