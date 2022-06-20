موقع epedu.gov.iq للكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام

يكشف الموقع عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على مدار الساعة. معدل بحث جوجل

موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021

موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 الان نقدمه لكم اذ اعلنت وزارة التربية العراقية مؤخرا عن استخدام منصة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لتفعيل امكانيات الوصول الى نتائج موازية القبول بعد تقديم الطلبات للقبول الموازي حوالي 35.000 طالب ومطابق لهم فقط 22.000 طالب وطالبة مع شروط ومعدلات القبول الموازي على مستوى الجامعات العراقية المختلفة ، بشرط تفعيل خاصية الوصول لنتائج القبول الموازي. يتم الإعلان عنه حاليًا في صورة رقمية ومبسطة وسهلة ننشرها الآن من خلال الفقرة التالية من تلك المقالة

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

والآن نتابع من خلال موقع اخباري ثقافني نيوز كيفية الاستفسار عن نتائج القبول الموازي في جميع محافظات العراق على النحو التالي: –

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختر الأيقونة للاستعلام عن نتائج القبول الموازي ضمن أيقونة النتائج

ابدأ بالاستفسار عن هذه النتائج من خلال تدوين وتسجيل اسم الطالب ذو الأربع سنوات مع الرمز المخصص له

أدخل رقم الامتحان الخاص بك في الحقل المخصص لذلك

انقر فوق الأيقونة لعرض النتيجة بحيث تكون أمامك على الفور في شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي في العراق