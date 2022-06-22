موقع fany.emis.gov.eg للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور أول من موقع بوابة التعليم الفني تجارة صناعة زراعة

موقع الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 هو الدور الأول لبوابة التعليم الفني ، نستعرضها ونطلعكم عليها الآن ، حيث تجري عمليات التصحيح ومراقبة الدرجات على مستوى جميع المحافظات المصرية استعدادًا لإعلان اعتماد تلك النتائج بشكل رسمي في شكل سنبلغكم به الآن من خلال موقع اخباري ثقافني نيوز

موقع الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول 2022

وأشار موقع الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدورة الأولى سعادة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم إلى أن عمليات التصحيح ومراقبة الدرجات جارية في الوقت الحاضر لحين الاستعداد لها. معتمد رسميًا من قبل معالي الدكتور طارق شوقي ، معالي وزير التربية والتعليم ، حيث أشار سعادة الممثل إلى أنه سيتم رفع نتائج الدبلومات الفنية على موقع بوابة التعليم الفني أمام نحو 830 ألف طالب وطالبة على مستوى جميع المحافظات المصرية ، حيث بدأت امتحانات استكمال الدبلومات الفنية صباح يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من مايو الجاري ، على أن يتم تمديد العمليات. الموافق لليوم الميلادي ، اليوم التاسع من يونيو الماضي ، بحيث تبدأ الأسئلة بين الطلاب وأولياء الأمور عن طرق الاستفسار عن تلك النتائج التي نقوم الآن بنقلها وتزويدكم بها من خلال موقعكم الإخباري الشهير ثقافني نيوز من خلال الفقرة التالية من تلك المقالة الآن

خطوات الاستعلام عن نتيجة الجولة الأولى من الدبلومات الفنية 2022

طريقة وخطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية الآن سنطلعك عليها من خلال موقع الأخبار الشهير ثقافني نيوز ، حيث يمكنك الاستفسار عن تلك النتائج بمجرد الإعلان عن الموافقة على ظهورها بمجرد متابعة الخطوات التالية:-