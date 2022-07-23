موقف أبو الفتوح من مباراة الزمالك أمام سموحة

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لكرة القدم لمواجهة نظيره سموحة مساء غد الأحد في مسابقة الدوري المصري.

نجح الزمالك مؤخرًا في الفوز بكأس مصر الموسم الماضي، على حساب غريمه التقليدي الأهلي، بعد تحقيقه هدفين مقابل هدف واحد.

أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك، سيخضع لفحص طبي في الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدى استعداده لإدراجها في قائمة مباراة سموحة.

سيتم تحديد موقع أحمد أبو الفتوح في مباراة سموحة القادمة بعد خضوعه لفحص طبي بعد إصابته بشد عضلي في ربلة الساق.

وتقام مباراة الزمالك وسموحة غدا في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن مباريات اليوم السادس والعشرين للدوري العام.

يشار إلى أن الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم تركا صفوف فريق الزمالك الأول لكرة القدم، بعد فوزهما بكأس مصر.