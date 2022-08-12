موقف أكرم توفيق من المشاركة في مباريات الأهلي

كشفت تقارير إعلامية عن موقف أكرم توفيق الظهير الأيمن لفريق الأهلي الأول، للظهور في المباريات مع الفريق خلال الفترة المقبلة في الدوري والكأس المصري.

وأكدت تقارير إعلامية أن أكرم توفيق جاهز طبيا للمشاركة في مباريات الأهلي بشرط أن يشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية للفريق في هذا الوقت.

وأضاف “مشاركة أكرم توفيق في المباريات تعتمد على الحالة البدنية والفنية للاعب، إضافة إلى أن الجهاز الفني هو من يتخذ قرارات إشراك اللاعب في المباريات في الفترة المقبلة”.

يستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة في دور الـ16 لكأس مصر 2022/2022.