موقف إسلام جابر من مباراة الزمالك وفيوتشر

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره المستقبل في الدوري المصري الممتاز.

موقف إسلام جابر من مباراة الزمالك والمستقبل

وشارك إسلام جابر لاعب وسط فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك، في التدريبات التي جرت، اليوم الثلاثاء.

وأصيب جابر بشد عضلي خفيف في ربلة الساق خلال مشاركته في مباراة سموحة النهائية بالدوري.

واجه نادي الزمالك نظيره سموحة في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري اليوم الأحد.

وتمكن فريق الزمالك بقيادة جوزيفالدو فيريرا من مواصلة الانتصار على حساب نظيره سموحة بهدفين دون مقابل.

وخضع إسلام جابر لفحوصات طبية أكدت سلامته وإمكانية مشاركته بشكل طبيعي في التدريبات.

موعد مباراة الزمالك والمستقبل

الزمالك يستعد لمواجهة المستقبل المقرر له اليوم السابع والعشرون من مسابقة الدوري.

وتقام المباراة الخميس المقبل على استاد السلام الساعة 900 مساءا بتوقيت القاهرة.

الفارس الأبيض يتصدر جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة.