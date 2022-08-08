موقف الأهلي من العروض الخليجية لضم عمرو السولية

كشف الخبير الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن موقف الأهلي في الخليج من عروض التعاقد مع عمرو الصوية لاعب وسط الفريق، خلال السوق الصيفي.

وأكد ياسين، في تصريحات إذاعية، أن النادي الأهلي يقوم بتحليل العروض الخليجية المقدمة لعمرو السولية لاعب وسط فريق كرة القدم الأول، من أجل إعارته للموسم الجديد.

وأوضح أن اللاعب تلقى عروضا من الدوريات الخليجية للحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

وأشار إلى أن الصليعة تلقى عند تجديد عقده وعدا من الإدارة الحمراء بإمكانية الخروج على سبيل الإعارة لأي ناد في الخليج لتأمين مستقبله.

واختتم حديثه “الأهلي يعتزم حسم موقفه من انتقال الصليعة نهاية الموسم الجاري، بعد إثارة الأمر مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، ليتمكن من اتخاذ القرار النهائي. “

انتصر الأهلي على نظيره المصري اتحاد الإسكندرية 3-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ظهر اليوم الأحد، في اليوم الـ29 من الدوري المصري، على ملعب برج العرب.

وسجل الأهلي هدفا أحمد سيد غريب في الدقيقتين 53 و 47 وزياد طارق في الدقيقة 44.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 59 نقطة.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة.