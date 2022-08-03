موقف الأهلي من عرض أندرلخت لضم بيرسي تاو

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأول بالنادي الأهلي تلقى عرضا جديا من نادي أندرلخت البلجيكي للتعاقد معه خلال فترة التعاقدات الصيفية الحالية لتعزيز صفوفه الموسم المقبل.

قال إسلام صادق إن عرض أندرلخت بلغ مليوني دولار لشراء بيرسي تاو لاعب الأهلي بشكل دائم في ميركاتو الصيف المقبل.

وأكد في تصريحات متلفزة، أن إدارة الأهلي لديها تحفظات على قيمة عرض أندرلخت بضم بيرسي تاو، حيث كانت تطلب مبلغ 4 ملايين دولار لإقراض الجنوب أفريقي هذا الصيف.

وكانت صحيفة “الجنوب أفريقي” الجنوب أفريقية قد ذكرت في وقت سابق أن بيرسي تاو سيغادر بشكل نهائي الأهلي في السوق الصيفي، بعد إدراجه في قائمة المتوفين.

وأضافت الصحيفة أن بيرسي تاو تعرض لإصابات عديدة منذ انضمامه للفريق وغاب عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، فضلا عن عدة مباريات في دوري أبطال إفريقيا.

انضم بيرسي تاو إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من نادي برايتون الإنجليزي بناءً على طلب المدير السابق بيتسو موسيماني، ويستمر عقد بيرسي تاو مع الأهلي حتى 30 يونيو 2022. 2024.