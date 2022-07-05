موقف الأهلي من عرض سيمبا التنزاني لضم ميكيسوني

قرر المسؤولون عن النادي الأهلي فتح الباب أمام رحيل الموزمبيقي لويس ميكسوني لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي، خلال فترة التعاقدات الصيف المقبل.

وقرر مديرو الأهلي عقد لقاء مع اللاعب في الأيام المقبلة، من أجل حسم العروض التي يتعين عليه ضمها إليه خلال الموسم المقبل.

تلقى لويس ميتشيسوني عرضًا من ناديه السابق، سيمبا، تنزانيا، بالعودة مرة أخرى، بعد مغادرة ميركاتو للأهلي الصيف الماضي.

العرض الذي قدمه Simba من تنزانيا لتضمين Mikisone بقيمة 500000 دولار، ولكن هناك رغبة من قبل مسؤولي Red لزيادة المبلغ.

وكان النادي الأهلي قد استحوذ على خدمات لويس ميتشيسوني، من سيمبا في تنزانيا، مقابل مليون دولار الصيف الماضي.

وفي سياق آخر، يواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، نظيره الجونة، في مباراة مؤجلة من اليوم التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.