موقف الجماهير من حضور مباراة الأهلي وبتروجيت في كأس مصر

تم التأكيد على أن مباراة الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم ضد بتروجيت في نسخة كأس مصر 2022/2022 ستقام دون حضور الجمهور.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبتروجيت السبت المقبل، الموافق 2 يوليو، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وعشر دقائق ونصف الساعة في المملكة العربية السعودية، ضمن مباريات نصف نهائي البطولة. بطولة مصرية. صَحن.

وبلغ الأهلي نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على نادي بيراميدز 2-1 في مباراته على استاد القاهرة الدولي الأحد الماضي.

وفي سياق متصل، أكد المنفذ الإعلامي أحمد شوبرت في مؤتمر صحفي تأجيل تقديم البرتغالي ريكاردو سواريز، المدرب الجديد لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي.

وأكد شوبير في تصريحات متلفزة أن إدارة الأهلي قررت أن يبدأ المدرب الجديد عمله رسميا مع المارد الأحمر يوم الخميس.

ويرافق البرتغالي ماوريسيو فاس كمدرب مساعد وباولو لوبو مدرب حراس المرمى وراؤول فاريا محلل أداء وبيدرو غيماريش كمخطط تنزيل.

اتفق مديرو الأهلي على استمرار سامي كومسان ضمن مدرب الأهلي الجديد، إلى جانب سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة، وكذلك الهيئة الطبية برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة والهيئة الإدارية برئاسة. سمير عدلي.