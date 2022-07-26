موقف الزمالك من رحيل الونش في الصيف

قررت إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى مصور، موقفها النهائي بشأن رحيل الدولي محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقيه سلسلة من عروض أجنبية

وتصر إدارة الزمالك على استمرار محمود حمدي الونش في صفوف الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة، كونه أحد العناصر الأساسية لعملاق القاهرة بقيادة البرتغالي جوزيفالدو فيريرا.

بدأت عدة أندية عربية التحرك الرسمي للحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن الزمالك لم يتلق أي عرض رسمي في نفس الوقت حتى هذا الوقت.

الزمالك يقرر تجديد عقد الثنائي

من جهة أخرى، أكد الإعلامي إسلام صادق، اليوم، في تصريحات متلفزة، أن إدارة الزمالك قررت إلى حد كبير تجديد عقد الثنائي محمد أشرف رقة وعمر السعيد للاعبي الفارس الأبيض خلال الأيام المقبلة.

وأكد صادق في تصريحاته أن تجديد عقد الثنائي جاء بسبب تألقهما في المباريات الأخيرة لهذا الموسم وتقديمهما لمستوى فني جيد مع كاستيلو بلانكو.

وأضاف إسلام صادق في تصريحاته أن المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا طلب استمرار رقة وعمر السعيد مع الزمالك وتجديد عقدهما في الفترة المقبلة.