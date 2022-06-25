موقف المثلوثي من مباراة سيراميكا كليو باترا في الدوري

كشف نادي الزمالك عن موقف الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي من المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

وستواجه الزمالك نظيرتها سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو على استاد القاهرة الساعة التاسعة والنصف ليلا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، شارك الجزيري في تدريبات جماعية للفريق، والتي أقيمت اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو برجيلة، على ملعب القلعة البيضاء، بطبيعة الحال.

وأكد موقع الزمالك أن المثلوثي جاهز طبيا للعودة لمباريات الفريق بالدورة المقبلة.

وكان الزمالك قد تغلب على نظيره الأهلي في المباراة الأخيرة، على ملعب المقاولون العرب، في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، وفاز في 15، وخسر 4، وتعادل 3.