موقف الونش من المشاركة مع الزمالك أمام الجونة

كشف الدولي محمود حمدي الونش، مدافع فريق الزمالك الأول لكرة القدم، عن موقفه من مشاركة نادي الزمالك في المباراة القادمة أمام نادي الجونة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الخميس المقبل 4 أغسطس الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات اليوم التاسع والعشرين من الدوري العام.

وأكد الونش في تصريحاته الصحفية خلال الساعات الماضية، استعداده لمباراة الجونة المقبلة مع الزمالك، بعد تعافيه سريعًا من الإصابة التي تعرض لها الليلة الماضية أثناء لعب مباراة بيراميدز.

وتغلب الزمالك على منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكان الونش قد كتب عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “الحمد لله على الربح”.

وأضاف في حديثه “المهم أنني أريد أن أطمئن جميع أصدقائي وأحبائي وعشاق الزمالك العظماء أن الحمد لله ربنا يحفظها معي وستعود إلى حالتي الطبيعية”. . “